TikTok te permite ver cuántos seguidores tiene cualquier perfil, pero cuando una cuenta es grande, no siempre muestra la cifra exacta. Además, la aplicación oficial suele redondear los datos. Por suerte, existen varias herramientas web que te ofrecen un contador de seguidores de TikTok en tiempo real.

Estas plataformas son gratuitas, muy fáciles de usar y se actualizan al instante. Si quieres conocer el número exacto de seguidores que posees, además de observar cómo sube o baja tu audiencia en vivo, lee este artículo hasta el final para conocerlas.

3 webs para ver tu contador de seguidores de TikTok en tiempo real

Su funcionamiento es muy sencillo, ya que solo tienes que ingresar el nombre de usuario de la cuenta y la web te mostrará un marcador en vivo que se ajustará a medida que ganes o pierdas seguidores. En total te mostraremos tres opciones gratuitas, así que no nos extendemos más con la introducción y aquí te las dejamos:

Tokcounter, la opción más popular

Abrimos esta lista con Tokcounter, la alternativa más sólida y conocida entre creadores de contenido. Diseñada específicamente para ofrecer una experiencia limpia y sin distracciones, esta plataforma te permite introducir el nombre de usuario de cualquier cuenta pública de TikTok y ver cómo cambia la cifra de seguidores en tiempo real.

Enlace | Tokcounter

HighSocial, una buena opción a considerar

Continuamos con HighSocial. Si bien este portal es ampliamente conocido por sus servicios de crecimiento en redes, también te ofrece una excelente herramienta online de contador de seguidores en vivo para TikTok. Su principal atractivo es que elimina por completo el redondeo de la app oficial, desglosando la cifra exacta de seguidores al instante.

Enlace | HighSocial

Buztgrowth, mucho más que un contador de seguidores

La última alternativa de esta lista es Buztgrowth. Si buscas una herramienta que te ayude a entender el contexto detrás de los números y analizar el crecimiento de tu cuenta tras publicar contenidos clave, esta opción es justo lo que necesitas. Su gran punto fuerte es que te permite medir con precisión los picos de seguidores generados por publicaciones virales o colaboraciones.

Enlace | Buztgrowth

Para finalizar, te recomendamos darle un vistazo al minijuego secreto de TikTok si quieres pasar un rato divertido. Además, si no sabías que esta plataforma integró códigos QR personalizados hace algún tiempo, te invitamos a revisar nuestro artículo donde te contamos todos los detalles.