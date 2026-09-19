Grok, la inteligencia artificial desarrollada por xAI e integrada en la plataforma X, se ha ganado una gran popularidad gracias a su estilo directo, ingenioso y notablemente más flexible en comparación con otros modelos del mercado. Sin embargo, es muy común que, al intentar realizar consultas más específicas, atrevidas o sin filtros, la plataforma devuelva un aviso de contenido moderado que interrumpe la conversación.

Si esto te ha sucedido, no te preocupes: tu cuenta no tiene ningún problema ni se trata de un fallo del servicio. En la gran mayoría de las ocasiones, esta restricción ocurre porque la función de filtro de protección, conocida como «Modo niños», se encuentra activa por defecto en la aplicación.

Si eres mayor de edad y deseas disfrutar de todo el potencial de la herramienta sin censura innecesaria, puedes liberar el acceso al contenido +18 en menos de un minuto. Enseguida te explicamos cómo.

Paso a paso para desactivar el filtro de contenido moderado y liberar a Grok +18

Para desactivar esta restricción de seguridad y permitir que la inteligencia artificial responda a tus peticiones con total libertad, solo debes seguir estas sencillas instrucciones desde tu dispositivo:

Abre la app de Grok en tu dispositivo móvil o tablet.

en tu dispositivo móvil o tablet. Toca el botón de menú (☰) de tres rayas horizontales, que se encuentra ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla.

de tres rayas horizontales, que se encuentra ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla. Presiona la rueda dentada situada en la esquina inferior derecha para ingresar directamente a los Ajustes de Grok.

situada en la esquina inferior derecha para ingresar directamente a los Ajustes de Grok. Selecciona la opción «Modo niños» dentro del listado de configuración disponible.

dentro del listado de configuración disponible. Asegúrate de que el interruptor del modo niños esté apagado deslizándolo hacia la posición de desactivado.

¡Eso es todo! Una vez completados estos pasos, habrás retirado el filtro parental y la aplicación quedará configurada para ofrecerte respuestas sin las limitaciones del modo infantil. Recuerda utilizar la herramienta de manera responsable para sacar el máximo provecho a tus interacciones digitales.