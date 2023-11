Elon Musk ha presentado Grok, una nueva IA de generación de texto para competir con ChatGPT de OpenAI. Esta herramienta no es sólo una más en el creciente ecosistema de Inteligencias Artificiales, sino que es parte de la estrategia de Musk para liderar el sector de la IA generativa.

Grok, desarrollado por su empresa xAI, es un chatbot que proporciona respuestas basadas en datos en tiempo real de la red social X. Musk, el visionario detrás de Tesla y SpaceX, finalmente ha anunciado su incursión en este campo tan esperado, y Grok promete ser un jugador clave en el mercado una vez que finalice su fase beta.

Example of Grok vs typical GPT, where Grok has current information, but other doesn’t pic.twitter.com/hBRXmQ8KFi

Grok es un chatbot que puede mantener una conversación con sus usuarios sobre diversos temas. Lo que hace que Grok sea especial, a diferencia de otros modelos de lenguaje como GPT de OpenAI y PaLM de Google, es que puede acceder a información de X (Twitter), la plataforma de redes sociales de Musk, en tiempo real. Esto le da a Grok una ventaja enorme, ya que puede dar información reciente y relevante.

Podemos ver a Grok como uno de esos LLM (modelos de lenguaje gigantes), parecido a LLaMa, Bard o GPT, pero con la habilidad de entender mensajes largos de hasta 25.000 caracteres, superando por mucho las limitaciones de ChatGPT-4 y que solo puede manejar 4.096 caracteres.

Para entrenar a Grok, xAI tuvo que usar alrededor de 10.000 GPUs de NVIDIA, lo que muestra el compromiso de la empresa en crear una IA de primer nivel. Pero no es solo eso, sino que la entrenaron con una enorme cantidad de datos de Internet llamada “The Pile”, e incluyeron datos de la plataforma X. Esto hace que Grok sea un experto en novedades y hasta puede reconocer diferentes puntos de vista que puedan influenciar una noticia de última hora.

Como una nota curiosa, hemos encontrado que el nombre que Musk eligió para su chatbot, “Grok”, viene de un libro de ciencia ficción muy famoso llamado “Forastero en tierra extraña” de Robert A. Heinlein. Además, según el Oxford English Dictionary, “Grok” significa entender intuitivamente, conectar con alguien o empatizar. Definitivamente, es un buen nombre para una IA.

As soon as it’s out of early beta, xAI’s Grok system will be available to all X Premium+ subscribers

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023