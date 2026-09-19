Las encuestas en los comentarios de TikTok son una de las herramientas más efectivas para interactuar con la audiencia, pedir opiniones rápidas o saber qué tipo de contenido quiere ver tu comunidad.

Si alguna vez te has preguntado cómo poner una encuesta en los comentarios de TikTok, has llegado al lugar indicado.

A continuación, te explicamos paso a paso cómo usar esta función, cómo configurarla en tus TikTok y en los de otra persona.

Cómo poner encuestas en los comentarios de tus TikTok

Agregar una encuesta dentro de la caja de comentarios de tus propios vídeos es sumamente sencillo y rápido.

Esta herramienta te permite añadir hasta cinco opciones distintas de respuesta y definir durante cuánto tiempo estará activa la votación para tus seguidores. Para poner una encuesta, solo debes seguir estos pasos:

Abre la app de TikTok y ve a tu perfil.

y ve a tu perfil. Selecciona y abre uno de los vídeos que hayas publicado anteriormente.

que hayas publicado anteriormente. Presiona el cajón de comentarios del vídeo.

del vídeo. Aquí pulsa el icono de Encuesta . Si no te aparece, presiona el ícono (+) y luego el de encuestas.

. Si no te aparece, presiona el ícono (+) y luego el de encuestas. Escribe la pregunta que deseas hacer y añade las opciones de respuesta.

que deseas hacer y de respuesta. Selecciona la duración de la encuesta o el tiempo que estará habilitada para recibir votos.

o el tiempo que estará habilitada para recibir votos. Finalmente, presiona el botón enviar y listo.

Nota: si no ves el botón de encuestas, asegúrate de actualizar TikTok a la última versión disponible en Play Store o App Store.

Cómo poner encuestas en los comentarios de un TikTok de otra persona

Muchos usuarios buscan esto porque desean dejar encuestas en vídeos ajenos. Sin embargo, debes saber que actualmente no es posible poner encuestas en los comentarios de un TikTok que no sea tuyo. TikTok ha diseñado esta herramienta exclusivamente para que los creadores de contenido la utilicen en sus propias publicaciones con el fin de mantener el control de la conversación y evitar el spam.

La buena noticia es que existen alternativas muy creativas para lograr el mismo objetivo.

Si quieres hacer una encuesta o votación en un TikTok de otro usuario, puedes resubir su vídeo creando un contenido propio. Para ello, aprende a cómo usar videos de otros en TikTok con Stitch o descubre cómo hacer un Dúo en TikTok. Una vez que subas el mismo vídeo con la opción Dúo o Pegar (Stitch), simplemente añade la encuesta en los comentarios y listo.

Y tú… ¿Qué votación quieres poner en los comentarios de un TikTok?