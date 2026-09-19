Seguro que alguna vez te encontraste con un sticker divertido en la sección de comentarios de TikTok. Intuitivamente, buscaste una forma de guardarlo para usarlo más tarde en WhatsApp. Y, si bien la plataforma ofrece una opción de guardar stickers, realmente solo sirve para almacenarlos en la propia app, no para transferirlos a otras. Lastimosamente, no hay una opción nativa para descargar estas imágenes directamente a la galería de tu teléfono.
Por suerte, no tienes que quedarte con las ganas de utilizarlo en tus conversaciones del día a día. Con un sencillo truco aprovechando una de las funciones más útiles de WhatsApp, podrás transformar cualquier sticker de TikTok en uno listo para tus chats en cuestión de minutos. ¿Cómo? Enseguida te explicamos.
Cómo pasar un sticker de TikTok a WhatsApp
Para lograrlo directamente desde tu móvil sin complicaciones, solo debes seguir estas instrucciones paso a paso:
- Abre la sección de comentarios en TikTok donde viste la imagen.
- Toca la imagen/sticker para mostrarla en grande. Asegúrate de que el sticker se vea lo más claro posible en la pantalla.
- Toma una captura de la pantalla (mantén presionados al mismo tiempo el botón de encendido y el botón de bajar volumen durante un segundo).
- Abre WhatsApp e ingresa a cualquier chat (puedes enviarte un mensaje a ti mismo para no molestar a nadie).
- Toca el ícono de Stickers en la barra de texto, selecciona la opción Crear sticker y elige la captura que acabas de tomar.
- La herramienta automática de WhatsApp detectará la imagen principal y recortará el sticker eliminando el fondo. Ajusta los bordes si lo consideras necesario y presiona enviar.
- Una vez enviado, mantén presionado el sticker para seleccionar Añadir a favoritos.
¡Así de fácil! Con estos tres pasos tendrás el sticker de TikTok disponible en tu colección de WhatsApp para usarlo cuando quieras.
Ten en cuenta que los stickers en comentarios de TikTok suelen guardarse como imágenes fijas (estáticas) al usar este método nativo. Si necesitas que conserve movimiento o marco GIF, deberás usar una app como Sticker.ly o Wemoji importando la captura o grabación de pantalla corta.