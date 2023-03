A pesar de que TikTok es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo, aún carece de ciertas funciones que sin lugar a dudas mejorarían la experiencia de uso de los usuarios.

Por suerte, y a medida que pasa el tiempo, se van añadiendo esas herramientas mediante nuevas actualizaciones. Una de las más solicitadas por los usuarios, era la que permitiese visualizar los comentarios que han sido realizados, función que finalmente dice “presente” dentro de la plataforma en cuestión.

El historial de comentarios llega a TikTok

¿Quieres ver los comentarios que has realizado dentro de TikTok? Si tu respuesta es “sí”, ya no necesitarás buscar los vídeos que has visto, pues la red social añadió una función que te permite visualizar todos los comentarios que has hecho.

Eso sí, para poder acceder a dicho apartado, tendrás que seguir cada uno de los pasos que te mostramos a continuación, ¡no te llevará más de 3 minutos!

Primero tendrás que abrir la app de TikTok desde tu dispositivo móvil. Una vez que estés dentro de la misma, deberás pinchar sobre el apartado que dice “Perfil”, el cual está ubicado en la esquina inferior derecha.

En tu perfil de TikTok, tendrás que darle a las tres rayas horizontales (aparecen arriba a la derecha de la pantalla).

Se desplegará un menú con varias opciones, pincha sobre la última de ellas, la que dice "Ajustes y privacidad".

Vete hasta el apartado “Contenido y pantalla”, y luego pincha sobre “Historial de comentarios y vídeos vistos”.

Ingresa en “Historial de comentarios”.

En cuestión de segundos, TikTok te mostrará todos los comentarios que has realizado dentro de los vídeos (ya sean tuyos o de otros usuarios).

Como habrás podido observar, los pasos a seguir son muy parecidos a los que deben realizarse para ver los vídeos que has visualizado dentro de TikTok.

Así mismo, por el momento no existe ninguna opción que permita eliminar dicho historial, solo ofrece una función para visualizarlos (algo muy distinto ocurre con el historial de vídeos vistos).

Por último, si no te aparece esta opción dentro de la plataforma en cuestión, recomendamos descargar TikTok Beta, versión que permite acceder a las últimas funciones antes que nadie.