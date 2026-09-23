Aunque a nadie le gusten las frecuentes subidas de precio en Spotify, tampoco puede negarse que la plataforma se esfuerza por ofrecer novedades a los usuarios prémium. Sí, es cierto que algunas funcionalidades son más útiles que otras, pero el cuidado extra al usuario que paga está ahí y ahora lo vuelven a demostrar.

¿Qué se traen entre manos esta vez? Hacer que solo los usuarios prémium de Spotify puedan disfrutar de nuevos lanzamientos de inmediato, mientras que los usuarios gratis tendrán que esperar tres días.

Los usuarios gratis de Spotify tendrán que esperar hasta tres días para escuchar nueva música

Spotify está probando un nuevo programa de distribución llamado «acceso anticipado prémium». ¿De qué va? Básicamente, de restringir temporalmente el acceso a nuevos lanzamientos musicales a los usuarios gratis de la plataforma.

Hasta ahora, todo nuevo lanzamiento musical que llegase a Spotify estaba disponible para todos los usuarios, algo que se repite en otras plataformas de streaming. Sin embargo, con esta nueva modalidad, los usuarios gratis de Spotify tendrán que esperar hasta tres días para disfrutar de los nuevos discos y canciones que llegan al servicio.

Solamente los usuarios con planes de pago activo tendrán acceso desde el día uno a las canciones y álbumes nuevos, algo que cambia radicalmente el modelo de distribución existente hasta ahora.

No obstante, resulta que esta no es una decisión tomada por Spotify de forma aislada, sino como parte de un acuerdo con Universal Music Group (UMG), una de las disqueras más grandes del mundo.

Por si no lo sabes, Universal tiene un programa llamado ‘Hear It First’ (‘Escúchalo primero’, en castellano) con el que un artista de su disquera puede ofrecer (o no) un acceso anticipado a los fans para que disfruten sus nuevos proyectos.

El programa ‘Hear It First’ no solo aplica para el clásico modelo de distribución en físico. También se extiende al mundo digital de las plataformas de streaming y es ahí cuando entra Spotify en la ecuación.

¿Es esta una medida que será impopular? Muy probablemente lo será entre los usuarios gratis de Spotify, pues ellos son los que se quedarán sin disfrutar del contenido desde el primer momento. Sin embargo, es una forma de impulsarlos a que contraten una suscripción de pago y demuestren que son verdaderos fans de un artista o grupo.

Ahora bien, ¿hay algún detalle adicional alrededor de este acuerdo? Sí, un par de ellos: primero, que Spotify asegura que «ninguna canción quedará retenida permanentemente», así que al superarse el plazo máximo de tres días todos podrán escucharla; segundo, que por ahora solo es un acuerdo que alcanza a los proyectos de UMG, aunque probablemente se extienda a otras disqueras si se obtiene un resultado positivo dentro de la plataforma.

Este programa piloto se está probando en India actualmente y su salto a otros mercados dependerá de la recepción del mismo en ese país.