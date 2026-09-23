¡La nueva temporada del fútbol mundial ya está oficialmente aquí! Mientras comienzan a llegar las entregas anuales del EA Sports FC Mobile o eFootball, el juego predilecto de la comunidad futbolera en Android también celebra su esperado retorno.

First Touch Soccer 27 (FTS 27) ya está entre nosotros en su versión v.1.1 para demostrar por qué sigue siendo el simulador de fútbol para móviles favorito de muchos.

Esta actualización no solo llega con las plantillas y los últimos fichajes del mercado completamente al día, sino que también introduce importantes mejoras en el gameplay, gráficos optimizados y características inéditas para disfrutar al máximo en tu móvil.

Descargar APK de FTS 27 v.1.1 para Android en español (última versión)

La actualización v.1.1 de FTS 27 llega para renovar la experiencia jugable mediante importantes correcciones y novedades diseñadas para modernizar el simulador.

Para empezar, estrena una nueva perspectiva de cámara panorámica en formato amplio, similar a la de los títulos de fútbol de consolas actuales, junto con cinemáticas inéditas que muestran secuencias de entrada y ceremonias previas en partidos seleccionados.

En el apartado de licencias y plantillas, el juego incorpora todos los fichajes de última hora oficializados tras el cierre del mercado de pases. Además, esta versión soluciona el fallo del sistema de sustituciones personalizables que permite elegir la cantidad de cambios permitidos durante el partido.

Finalmente, se habilitaron en el modo carrera aquellos futbolistas que presentaban errores de aparición, se eliminó el lag en la interfaz del menú principal y se introdujo el diseño oficial del balón de la Champions League 2027. Para adaptarse al tiempo de cada jugador, se añadieron también nuevas duraciones de partido más cortas de 1, 2 y 3 minutos.

Cómo instalar FTS 27 en el móvil

Al tratarse de un juego hecho por y para la comunidad, FTS 27 v.1.1 no se encuentra disponible en la Google Play Store por razones obvias de licencias. No obstante, instalarlo en tu dispositivo Android es un proceso rápido y sencillo.

Únicamente necesitas descargar el archivo APK del juego e instalarlo en tu teléfono (asegurándote de tener activada la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas en la configuración de tu móvil).

Para conseguir el APK del juego, usa el botón que dejamos a continuación, el cual te redirigirá directamente a la página web de los desarrolladores oficiales del proyecto:

Y tú… ¿Te animarás a echar unos partidos en el FTS 27?