Vivo X500 Pro y Vivo X500 Pro Max especificaciones y precios

Vivo ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa en el mercado de la telefonía móvil de gama alta con el lanzamiento oficial de los nuevos Vivo X500 Pro y Vivo X500 Pro Max.

Estos sucesores de los Vivo X300 Pro dispositivos estrenan el potente procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro, fabricado en un nodo de 2 nanómetros, prometiendo un rendimiento energético y de procesamiento sin precedentes.

Además, la compañía mantiene su estrecha colaboración con ZEISS para ofrecer un apartado fotográfico profesional de máximo nivel, complementado con baterías de una densidad excepcional que alcanzan hasta los 8000 mAh. A continuación, te contamos todas las novedades de estos dos buques insignia.

Especificaciones de los Vivo X500 Pro y Vivo X500 Pro Max

La nueva serie Vivo X500 llega en dos tamaños para adaptarse a distintas necesidades.

El Vivo X500 Pro integra una pantalla LTPO OLED compacta de 6,36 pulgadas con resolución 1.5K, mientras que el Vivo X500 Pro Max eleva la apuesta con un panel de 6,85 pulgadas en resolución 2K. Ambos modelos disfrutan de una tasa de refresco adaptativa de 1 a 144 Hz y un brillo pico de hasta 4500 nits.

En el corazón de ambos smartphones late el innovador MediaTek Dimensity 9600 Pro de 2 nm, acompañado por hasta 16 GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1 de hasta 1 TB. Este conjunto garantiza la máxima potencia en multitarea y rendimiento gráfico, impulsado además por la GPU Mali-G2-Ultra-NX y los chips de imagen propietarios V3+ y VS1.

La fotografía es el gran pilar de la serie gracias a la óptica firmada por ZEISS. Ambos comparten un sensor principal Blueprint Light Guard 900 de 50 MP desarrollado en colaboración con Sony. A este le acompaña un gran angular de 50 MP.

No obstante, el X500 Pro incluye un periscopio ZEISS de 64 MP con zoom óptico 3.5x, mientras que el X500 Pro Max se corona con un sensor periscópico de 200 MP (Samsung HP0) con zoom óptico 3.7x y estabilización avanzada para una nitidez extrema.

En autonomía, el X500 Pro cuenta con una batería de 6510 mAh, mientras que la variante Pro Max asciende hasta unos impresionantes 8000 mAh. Ambos soportan carga rápida por cable de 90 W, carga inalámbrica de 40 W y resistencia al agua y al polvo con certificación IP68 e IP69.

Ficha técnica de los Vivo X500 Pro y Vivo X500 Pro Max

Especificaciones Vivo X500 Pro Vivo X500 Pro Max Dimensiones y peso 151,78 x 71,92 x 7,95 – 8,12 mm. 192 – 197 gramos. 163,32 x 76,82 x 7,95 – 8,12 mm. 225 – 229 gramos. Pantalla 6,36″ 1.5K (2660 x 1216 píxeles) con panel AMOLED 8T LTPO, 460 ppi, relación de aspecto 19.7:9, cuerpo pantalla del 95,03 %, tasa de refresco dinámica de 1 a 144 Hz, HDR10+, PWM de hasta 2160 Hz, contraste 8000000:1 y brillo máximo de 4500 nits. 6,85″ 2K (3168 x 1440 píxeles) con panel AMOLED 8T LTPO, 460 ppi, relación de aspecto 19.8:9, cuerpo pantalla del 95,27 %, tasa de refresco dinámica de 1 a 144 Hz, HDR10+, PWM de hasta 2160 Hz, contraste 8000000:1 y brillo máximo de 4500 nits. Procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro con gráfica Mali G2-Ultra NX. RAM 12 GB de tipo LPDDR5X Ultra. 12 GB / 16 GB de tipo LPDDR5X Ultra Pro. Almacenamiento 256 GB, 512 GB o 1 TB en formato UFS 4.1. Cámara trasera Principal de 50 MP (Blueprint Light Guard 900 ) con tamaño de 1/1.28″, f/1.57 y OIS.

Teleobjetivo ZEISS APO de 64 MP (Sony LYT610) con tamaño de 1/1.95″, f/2.52, OIS y zoom óptico de 3.5x.

Ultra gran angular de 50 MP con f/2.0.

Flash LED, lentes firmadas por Zeiss T* e ISP Vivo VS1 + Vivo V3+. Principal de 50 MP (Blueprint Light Guard 900) con tamaño de 1/1.28″, f/1.57 y OIS.

Teleobjetivo ZEISS APO de 200 MP (Samsung HP0) con tamaño de 1/4″, f/2.67, OIS y zoom óptico de 3.7x.

Ultra gran angular de 50 MP (Samsung JN1) con tamaño de 1/2.76″ y f/2.0.

Flash LED, lentes firmadas por Zeiss T* e ISP Vivo VS1 + Vivo V3+. Cámara frontal 50 MP con f/2.0. Conectividad y extras

USB-C 3.2 Gen 1, WiFi 7 de triple banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, AGPS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou, NavlC, altavoces estéreo Hi-Res, resistencia al agua y polvo IP68 + IP69, reconocimiento facial y lector de huellas ultrasónico en pantalla. USB-C 3.2 Gen 1, WiFi 7 de triple banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, AGPS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou, NavlC, altavoces estéreo Hi-Res, resistencia al agua y polvo IP68 + IP69, reconocimiento facial, lector de huellas ultrasónico en pantalla y

conexión satelital. Batería 6510 mAh con carga rápida por cable de 90 W, inalámbrica de 40 W y carga reversa. 8000 mAh con carga rápida por cable de 90 W, inalámbrica de 40 W y carga reversa. Sistema operativo Android 17 con Origin OS 7.0 (China). Recomendado: HONOR 600 Elite 5G: gran batería con mucha durabilidad y resistencia

Disponibilidad y precios del Vivo X500 Pro y Vivo X500 Pro Max

Los nuevos Vivo X500 Pro y Vivo X500 Pro Max ya están disponibles en China y, de momento, no se sabe cuándo llegarán a España y al resto del mundo. En el país asiático se venden cuatro colores y varias configuraciones de almacenamiento por los siguientes precios: