Acusan a Vivo de hacer trampa en las pruebas de rendimiento

Desde hace años se ha puesto en duda la utilidad de los benchmarks al elegir un móvil. La razón principal es que varios fabricantes han manipulado estos tests para inflar sus puntuaciones. Casos sonados como el de Realme en AnTuTu, el modo oculto de OnePlus o las acusaciones a fabricantes de chips como MediaTek demostraron estas malas prácticas.

Ahora, un nuevo escándalo salpica a Vivo, una marca que hasta el momento se había mantenido al margen de este tipo de polémicas.

Vivo hizo trampa en las pruebas de rendimiento del plegable Vivo X Fold6

El equipo de Notebookcheck descubrió que el nuevo plegable insignia de la marca, el Vivo X Fold6, altera sus resultados en las pruebas de rendimiento.

Mientras realizaban su review del móvil, notaron que las pruebas de estrés en 3DMark se abortaban constantemente. Al consultar con UL (la empresa desarrolladora de este benchmark), estos sugirieron que el sistema podía estar identificando la app para activar un perfil de potencia artificial y poco sostenible.

Para comprobarlo, UL facilitó al medio una versión camuflada de 3DMark que el sistema del teléfono no pudiese reconocer. Los resultados fueron reveladores: con la app camuflada, las pruebas se completaron sin cierres, pero la puntuación cayó de forma drástica.

En la prueba Steel Nomad, la versión oficial de la Play Store alcanzó 2962 puntos frente a los 1981 puntos de la versión camuflada (un 49,5 % más rápida). La situación se repitió en Solar Bay Extreme, obteniendo 1363 puntos en la versión oficial frente a 883 puntos en la camuflada (un 54,4 % de diferencia).

Estas notables variaciones confirman una optimización exclusiva para la prueba, algo explícitamente prohibido por la normativa de la empresa UL. Aunque el Vivo X Fold6 sigue siendo un plegable competente, Notebookcheck procedió a reducir la nota final en su análisis debido a esta manipulación.

Y tú… ¿Crees que vale la pena arriesgar la reputación de la marca solo por arañar unos puntos extra en un test que no marcan ninguna diferencia en la experiencia real?