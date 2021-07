Comparar la hoja de especificaciones de un móvil es muy fácil para saber en qué es mejor (o peor) frente a otros. Sin embargo, una comparativa así es puramente teórica y no refleja el rendimiento real de los móviles. Por ello, lo ideal es usar benchmarks que midan la potencia real de tu smartphone, así como el rendimiento preciso de cada uno de sus componentes.

Por si no lo sabes, un benchmark es una aplicación que mide la velocidad con la que tu teléfono puede ejecutar algo. Este tipo de apps someten a tu teléfono a una serie de pruebas para descubrir de qué es capaz. Tras las pruebas, los benchmarks califican al móvil con una puntuación que puedes usar para compararlo con otros móviles. Eso sí, nunca compares puntuaciones de diferentes apps, pues cada benchmark tiene su método particular de calificación.

Dicho eso, aquí tienes los 10 mejores benchmarks para poner a prueba tu Android. ¡No te los pierdas!

AnTuTu, el benchmark más popular y completo de Android

AnTuTu es hoy en día el benchmark de referencia para móviles Android. Seguramente lo conoces por el top de móviles más potentes según AnTuTu, una publicación mensual muy popular entre los usuarios de Android. Este benchmark ofrece resultados multidimensionales para proporcionar una visión en profundidad del rendimiento del dispositivo en todos los aspectos.

Las pruebas realizadas por AnTuTu evalúan el rendimiento de la memoria, de la CPU (mononúcleo y multinúcleo), de los gráficos 2D / 3D, la velocidad de lectura y escritura de la tarjeta SD, etc. Realmente es uno de los benchmarks más completos para Android, así que no dejes de probarlo. No está disponible en Google Play Store, pero puedes descargar su APK desde su sitio web oficial.

Descargar | AnTuTu

Geekbench, un benchmark de CPU multiplataforma muy fiable

Geekbench es otro de los benchmarks favoritos de los usuarios de Android. Tiene la particularidad de que es multiplataforma (tiene versión para Android, iOS, Linux, MacOS y Windows), por lo que puedes usarlo para comparar el rendimiento de tu Android con el de un PC. La app mide principalmente el rendimiento de la CPU con un solo núcleo y con multi-núcleo.

Su versión para Android es muy sencilla y fácil de usar. Además, cuenta con una base de datos con puntuaciones de referencia, incluso de los últimos smartphones del mercado, la cual te permite comparar móviles que no tienes a la mano. Si solo te interesa medir la potencia de CPU, este es tu benchmark.

3DMark, para los gamers que quieren evaluar CPU y GPU

Este benchmark ha sido diseñado específicamente para los gamers de móviles. 3DMark mide el rendimiento de gráficos (GPU), CPU y panel táctil de tu dispositivo para darte una única puntuación global que refleja qué tan bueno es tu móvil para jugar. También mide la tasa de FPS durante la prueba, aunque esto no es indicativo de los FPS que obtendrás al jugar.

Algo interesante de 3DMark es que muestra el rendimiento de CPU y GPU en formato de gráfico para que puedas comparar fácilmente la potencia de un dispositivo con otro.

Por cierto, este benchmark ofrece cuatro pruebas para comparar el rendimiento gaming de tu Android con los últimos iPhone e iPad. Cada una de ellas tiene un nivel distinto de intensidad, según la gama de tu móvil. La app es totalmente gratuita, así que pruébala.

AI Benchmark, descubre qué tan rápida es la Inteligencia Artificial en tu dispositivo

Muchas funciones de los smartphones actuales están basadas en redes neuronales profundas potenciadas por Inteligencia Artificial. Si quieres saber qué tan bueno es tu Android ejecutando estas tareas de IA, debes usar la app AI Benchmark. Esta aplicación tiene pruebas de reconocimiento de rostros, clasificación de imágenes, autocompletado de textos y otras que permiten medir el rendimiento de IA de tu dispositivo.

En total, AI Benchmark ofrece 46 pruebas divididas en 14 secciones para evaluar en profundidad la capacidad de tu Android de ejecutar una Inteligencia Artificial. La app es capaz de medir la velocidad, la precisión y los requisitos de memoria de varios algoritmos claves de IA y visión por ordenador.

CPU-Z, el mejor para saber toda la información del procesador

Si eres usuario de Windows, seguramente conoces CPU-Z. Este benchmark, que también está en Android, te brinda información muy detallada de tu dispositivo. Es capaz de revelarte el nombre del procesador, su arquitectura, la velocidad de cada uno de sus núcleos, la velocidad de GPU, cantidad y velocidad de RAM, cantidad y velocidad de almacenamiento, y muchos otros datos más…

También muestra información de la batería (estado, nivel, temperatura y voltaje) e incluso del sistema (versión de Android, marca, etc.). Todos estos datos CPU-Z los detecta sin necesidad de solicitarte permisos. Únicamente necesita conectarse a Internet para validar cada una de sus mediciones, que suelen ser muy precisas y prácticamente instantáneas.

GFXBench, otro benchmark gaming de calidad

Con este benchmark podrás medir la capacidad gaming de tu dispositivo, evaluando su rendimiento gráfico con las dos API 3D más usadas en la actualidad: Vulkan y OpenGL. Pero como el desempeño gaming no solo depende de la GPU, GFXBench también incluye pruebas de batería y estabilidad para proporcionarte un análisis completo.

Además, la app puede medir la calidad de renderizado de tu dispositivo y compararlo con la calidad deseada. Las pruebas pueden ser realizadas con la pantalla encendida o apagada, según tu conveniencia. Y lo mejor de todo… ¡es gratis!

PCMark, mide la vida útil de la batería y el almacenamiento de tu móvil

De los mismos creadores de 3DMark, llega PCMark que es un benchmark orientado a evaluar la vida útil de la batería de los móviles y la velocidad de su almacenamiento. Para ello, la app cuenta con dos pruebas. Una de ellas es Work 3.0 que mide el rendimiento y la duración de la batería de tu dispositivo con pruebas basadas en tareas reales (navegar por Internet, editar vídeos, trabajar con documentos, etc.).

La otra prueba se llama Storage 2.0 que comprueba el rendimiento del almacenamiento interno de tu dispositivo, así como del almacenamiento externo, que en ciertas ocasiones es la causa de la ralentización del dispositivo al abrir apps o archivos pesados.

En ambas pruebas, PCMark le da a tu móvil una puntuación global para que compares su rendimiento con otros dispositivos que puedes encontrar en la base de datos de la propia app.

NenaMark2, un benchmark con tests reales de juegos

NenaMark2 es un benchmark de gráficos OpenGL|ES 2.0 diseñado especialmente para móviles Android de gama alta. Te permite poner a prueba tu smartphone con diferentes efectos gráficos y texturas de resoluciones muy altas.

A diferencia de otros benchmarks, NenaMark2 ejecuta estas pruebas utilizando escenas realistas que podrían extraerse de un juego típico y presenta el resultado incluyendo los fotogramas por segundo. Gracias a ello, es un benchmark muy fiable para comparar el rendimiento en juegos de diferentes móviles.

Geekbench ML, pon a prueba el rendimiento de Machine Learning de tu Android

Geekbench también tiene una aplicación dedicada a evaluar el rendimiento de la IA. Se llama Geekbench ML y te permite descubrir qué tan rápido tu móvil puede realizar tareas de aprendizaje automático. Incluye pruebas de visión por ordenador y de procesamiento del lenguaje natural que modelan tareas y aplicaciones de machine learning del mundo real.

Las pruebas de esta app pueden cuantificar el rendimiento del aprendizaje automático de la CPU, la GPU y la NPU de tu dispositivo. Genial, ¿no crees?

CPDT, un benchmark de código abierto para evaluar la memoria

Aplicaciones de código libre también hay en el ámbito de los benchmarks y CPDT es una de ellas. Este benchmark te permite medir el rendimiento de la RAM y del almacenamiento interno o externo de tu Android. Es una aplicación multiplataforma (también está disponible en Windows y Linux), por lo que puede servirte para comparar el rendimiento de distintos formatos de memoria.

La app cuenta con una base de datos interna que te permite comparar la memoria de tu Android con la de otros dispositivos y plataformas. Lo único malo de CPDT es que su interfaz es poco intuitiva y está todo en inglés. Si esto no es problema para ti, ve a probarla ya.

Con todas estas apps, ya no tienes excusa para no saber qué tan bueno es realmente tu móvil frente a otros.