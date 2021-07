Los móviles de OnePlus siempre han destacado por su gran rendimiento a la hora de abrir aplicaciones y realizar distintas tareas. Un castillo de naipes que se cae tras la noticia que ha saltado sobre el modo oculto del OnePlus 9 que truca los benchmarks para aumentar el rendimiento.

No están siendo tiempos fáciles para uno de los fabricantes en Android con más evolución durante los últimos ños. Tras su fusión con OPPO, se rumoreaba que la famosa capa OxygenOS llegara a su fin, y ahora es el rendimiento del OnePlus 9 el centro de las críticas.

No es la primera vez que un fabricante limita el rendimiento en las aplicaciones. Huawei ya hizo lo mismo para mejorar el rendimiento en algunos móviles, inflando los datos a unos niveles de potencia que los usuarios no tendrían en el día a día. O las trampas de MediaTek en los benchmarks para obtener mejores puntuaciones.

Algo similar ha pasado con el OnePlus 9, con la diferencia de que posee una función para limitar la capacidad del procesador con determinadas aplicaciones. Algunas tan populares como Google Chrome, WhatsApp, Facebook y varias más.

Lo que hace es limitar la potencia cuando el móvil detecta la ejecución de varias aplicaciones a la vez, para no alcanzar la capacidad máxima del procesador. Esto hace que se devalúen las prestaciones del mismo y que el móvil sea más lento a la hora de abrir aplicaciones.

La web AnandTech ha sido la encargada de descubrir este falseo en las pruebas de rendimiento. La cosa es que, a pesar de la limitación en la potencia del OnePlus 9, los datos de los benchmarks no se ven afectados. De hecho, Geekbench ha deslistado el móvil de sus rankings al darse cuenta de esta práctica.

Ha descubierto que la función oculta utilizada por el OnePlus 9 reduce al mínimo el funcionamiento de varias aplicaciones. El problema viene cuando lo hace de manera indiscriminada, tanto en las de uso más frecuente como en las de menos.

We've discovered weird behaviour on the OnePlus 9 Pro flagship: Popular apps are performance limited, while benchmarks are unaffected. Is this battery optimisation, or misrepresentation of the user experience?https://t.co/QZqxoiERZi pic.twitter.com/Ey3AAiPr4s

— AnandTech (@anandtech) July 6, 2021