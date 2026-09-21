HONOR 600 Elite 5G: todas las características y precio

El catálogo de HONOR se sigue expandiendo en el mercado global con la llegada del HONOR 600 Elite 5G, un móvil que se suma a los modelos Honor 600, 600 Pro, 600e, 600 Smart y 600 Lite presentados a comienzos de año.

En esta ocasión, la compañía apuesta por un smartphone enfocado en ofrecer una batería de larga duración y una resistencia física sobresaliente, características pensadas para quienes buscan un dispositivo robusto sin sacrificar funciones inteligentes.

Características del HONOR 600 Elite 5G

Características HONOR 600 Elite 5G Dimensiones y peso 168,3 x 78,54 x 8,30 mm. 218,5 gramos. Pantalla 6,87″ con panel TFT LCD, resolución de HD+ (1592 x 720 píxeles), brillo pico de 1020 nits y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 con gráfica Adreno 613. RAM 8 GB (+16 GB de RAM virtual). Almacenamiento 256 GB. Cámara trasera Principal de 108 MP con apertura de f/1.75.

Lente auxiliar.

Grabación de vídeos a 1080p, zoom digital de 8x. Flash LED trasero. Cámara frontal 5 MP con apertura de f/2.2. Conectividad y extras USB C, WiFi de doble banda, Dual SIM 5G, GPS, Bluetooth 5.1 , NFC y certificación IP68/69/69K.

Batería 8100 mAh con carga rápida de 45 W. Sistema operativo Android 16 basado en MagicOS 10. Recomendado: Vivo X300 Ultra: fotografía que roza lo profesional y grabación cinéfila en 4K

Uno de los puntos que más llama la atención de este equipo es su batería de 8100 mAh. Esta energía se complementa con la carga rápida HONOR SuperCharge de 45 W, lo que permite recargar el dispositivo en menos tiempo.

La marca asegura que el smartphone puede operar en temperaturas extremas, desde los -30 °C hasta los 50 °C, y promete seis años de durabilidad y rendimiento constante, un dato relevante para quienes prefieren conservar su móvil durante varios años.

En el apartado visual, el HONOR 600 Elite 5G incorpora una pantalla TFT LCD de 6,87 pulgadas con resolución de 1592 x 720 píxeles, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 1020 nits. Este conjunto ofrece una experiencia fluida para la navegación diaria y el consumo de contenido.

RAM que llega hasta los 24 GB

En su interior, el dispositivo funciona con el chipset Snapdragon 4 Gen 4, acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Gracias a la tecnología HONOR RAM Turbo, el sistema puede alcanzar hasta 16 GB de memoria virtual, lo que se traduce en un rendimiento equivalente a 24 GB. Todo esto se gestiona mediante MagicOS 10.0, basado en Android 16.

La fotografía también tiene su espacio en este modelo. El HONOR 600 Elite 5G cuenta con una cámara trasera principal de 108 megapíxeles con apertura f/1.75 y un lente auxiliar, además de una cámara frontal de 5 megapíxeles para selfies.

Las funciones de inteligencia artificial permiten transformar imágenes en videos, y el botón dedicado de IA da acceso rápido a herramientas como resumen inteligente, redacción asistida, Circle to Search y memoria AI.

Un móvil rugerizado que aguanta golpes y exposición al agua

La resistencia es otro de sus pilares. El móvil posee certificaciones IP68, IP69 e IP69K, lo que implica protección contra agua y polvo en condiciones de laboratorio, soportando temperaturas de hasta 85 °C y 10000 ciclos de exposición al agua.

Además, cuenta con certificación SGS de resistencia a caídas y aplastamiento, con capacidad para resistir caídas de hasta 2,5 metros en pruebas controladas. También incluye sensor de huellas lateral, altavoces duales con aumento de volumen del 400%, conectividad 5G, doble SIM, WiFi de doble banda, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC y conector de 3,5 mm para auriculares.

Disponibilidad y precio del HONOR 600 Elite 5G

HONOR aún no ha anunciado el precio ni la fecha de venta del HONOR 600 Elite 5G. La configuración listada es de 8 GB y 256 GB, disponible en colores Desert Gold, Velvet Black y Meteor Silver. Los canales de venta y la disponibilidad en cada mercado global siguen pendientes de confirmación.