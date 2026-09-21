¿Echas de menos la época en la que un teléfono podía durar días encendido y soportaba cualquier cosa? En un mercado dominado por smartphones frágiles y baterías ajustadas, llega el nuevo OPPO A7 Pro Max, una versión significativamente mejorada del OPPO A7 Pro.
Este rescata la esencia de los móviles antiguos, pero con tecnología de vanguardia: incorpora el añorado LED de notificaciones, una altísima resistencia al agua y golpes, y una descomunal batería que no solo parece interminable, sino que además funciona como powerbank. A continuación, te contamos sus detalles y precio.
Especificaciones del OPPO A7 Pro Max
El OPPO A7 Pro Max viene con una gigantesca batería de 10000 mAh que dura hasta 39 días en modo espera y ofrece 40 horas de reproducción de vídeo. Esta celda es compatible con carga rápida de 80 W y carga inversa de 27 W, ideal para alimentar otros dispositivos como si fuera una batería externa.
En el apartado de durabilidad, presume de máxima protección frente al agua a alta presión y el polvo gracias a la certificación IP69K y resistencia de grado militar MIL-STD-810H, respaldada por el cristal protector OPPO Crystal Shield Glass.
Su pantalla es un panel AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K, tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo máximo de 1800 nits. En su interior alberga el procesador Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5, acompañado por 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, refrigerados mediante una amplia cámara de vapor de 5000 mm².
En el apartado fotográfico, equipa un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) y una cámara frontal de 50 MP para autorretratos de alta calidad.
Finalmente, hay que hablar de su distintivo Breathing Light, un LED de notificaciones con colores personalizables para llamadas, mensajes, estado de carga y reproducción de música.
Ficha técnica del OPPO A7 Pro Max
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Características
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OPPO A7 Pro Max
|Dimensiones y peso
|162,98 x 77,97 x 8,57 mm. 224 – 226 gramos.
|Pantalla
|6,78« 1.5K (1272 x 2772 píxeles) con panel AMOLED, 450 ppi, tasa de refresco de 60 a 120 Hz, de muestreo táctil de hasta 330 Hz, instantáneo de 4000 Hz, brillo máximo de 1800 nits, gama de colores DCI-P3 al 100 % y cristal OPPO Crystal Shield Glass.
|Procesador
|Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 con gráfica Adreno 629.
|RAM
|6 GB de tipo LPDDR4X.
|Almacenamiento
|256 GB en formato UFS 3.1.
|Cámara trasera
|Principal de 50 MP con f/1.8, AF y OIS.
Auxiliar monocromático de 2 MP con f/2.4.
Flash LED y grabación a 1080p a 30 FPS.
|Cámara frontal
|50 MP con f/2.0.
|Conectividad y extras
|USB-C, WiFi 5, Dual SIM 5G, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, Bluetooth 5.1, NFC, protección IP69K contra agua y polvo, certificación militar MIL-STD-810H, lector de huellas bajo la pantalla, Breathing Light (LED de notificaciones) y cámara vapor VC de 5000 mm².
|Batería
|10000 mAh con carga rápida de 80 W e inversa de 27 W.
|Sistema operativo
|Android 16 bajo ColorOS 16.
Disponibilidad y precio del OPPO A7 Pro Max
El nuevo OPPO A7 Pro Max ya está a la venta en Austria y aún no hay información sobre si llegará a España y al resto de Europa. En la nación alpina se vende en una sola configuración de memoria y en dos colores (Lunar Black y Surfing Blue) por 599 €.
Y a ti… ¿Te gustaría que el OPPO A7 Pro Max esté disponible en España?