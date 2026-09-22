JustWatch TV: el nuevo servicio de streaming con contenido gratis

Durante años, JustWatch ha funcionado como esa brújula indispensable para los amantes del cine y las series. Gracias a su guía para ver todo el contenido de streaming, millones de personas descubren en cuestión de segundos dónde está disponible ese título que tanto desean ver.

Sin embargo, la compañía ha decidido que ya no basta con indicar el camino o complementarse con solo JustWatch Sport: ahora quiere ser también el destino para todo el contenido. Así nace JustWatch TV, un servicio que viene a hacerle la competencia a Stremio en cuanto a ver contenido en streaming.

A partir de octubre, los usuarios de España, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Australia y otros mercados podrán disfrutar de un catálogo variado de películas sin pagar nada. Eso sí, el acceso gratuito incluye anuncios publicitarios, un modelo que ya utilizan otras plataformas consolidadas.

JustWatch TV escucha a sus usuarios con atención

Lo más interesante de esta propuesta radica en cómo se ha construido su catálogo. JustWatch ha analizado las búsquedas mensuales de más de cincuenta millones de usuarios para identificar qué títulos generan verdadero interés.

De este modo, la plataforma no solo reúne clásicos y estrenos recientes, sino que también permite a los espectadores solicitar películas concretas que aún no aparecen en la oferta. Esa retroalimentación constante convierte al servicio en un espacio vivo, que evoluciona según los gustos de su comunidad.

Otro detalle que juega a su favor es la integración total con la guía original. Quienes ya tengan una cuenta en JustWatch no necesitan registrarse de nuevo ni descargar una aplicación distinta.

Todo funciona dentro del mismo ecosistema, ya sea desde un televisor inteligente, un ordenador o un smartphone. Esta comodidad elimina barreras y facilita que el salto al streaming propio resulte natural para millones de personas.

Nada de anuncios por solo 5 euros mensuales

Para quienes prefieren una experiencia sin interrupciones, la compañía ofrece un plan Pro mediante suscripción mensual, cuyo coste ronda los cinco euros al mes. Esta modalidad elimina la publicidad y añade funciones más cómodas, como la posibilidad de descargar contenido para verlo sin conexión desde el móvil o cualquier otro dispositivo.

Con esta jugada, JustWatch deja de ser un simple observador del mercado para convertirse en un competidor directo frente a otras alternativas gratuitas. La combinación de contenido sin coste, opción de alquiler y un plan Pro asequible dibuja un abanico atractivo para distintos tipos de espectadores.

Sin duda, los cinéfilos tienen motivos para celebrar: la espera hasta octubre se antoja corta para descubrir todo lo que esta nueva plataforma trae consigo.