Fastpotify: la versión más ligera de Spotify para PC

La aplicación oficial de Spotify en escritorio se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para muchos usuarios. Resulta increíble que un simple reproductor de música consuma recursos como si se tratara de un navegador completo.

La situación es tan absurda que un proceso basado en Chromium puede llegar a ocupar un gigabyte de memoria RAM solo para poner play. Frente a este panorama, ha aparecido Fastpotify, un cliente alternativo que promete devolverle la agilidad a PCs que parecían condenadas a arrastrarse.

Fastpotify: la solución al consumo de recursos que tantos dolores de cabeza ocasiona

Fastpotify es una aplicación nativa construida con el lenguaje de programación Rust y la biblioteca gráfica egui. A diferencia de la versión oficial, no depende de un motor de navegador para funcionar. Esto significa que el programa arranca de manera casi instantánea y mantiene un consumo de memoria que oscila entre los cien y los doscientos cincuenta megabytes en uso típico.

La diferencia es abismal para cualquier equipo, especialmente para aquellos con recursos limitados o portátiles que buscan ahorrar batería.

Este cliente está disponible para Linux, macOS y Windows, lo que lo convierte en una opción versátil para casi cualquier escritorio. A pesar de su ligereza, no sacrifica funciones esenciales. Fastpotify permite navegar por la biblioteca personal, gestionar listas de reproducción, buscar canciones y controlar la reproducción mediante Spotify Connect en otros dispositivos como parlantes inteligentes, televisores o un smartphone.

La reproducción local es compatible con audio sin pausas entre pistas y alcanza los 320 kbps, la máxima calidad que ofrece la plataforma.

Para quienes utilizan Spotify Premium, la experiencia es prácticamente idéntica en cuanto a calidad de sonido, pero con una fluidez muy superior. La aplicación mantiene la música sonando incluso al cerrar la ventana principal, quedándose en la bandeja del sistema hasta que el usuario decida salir por completo.

Además, incluye detalles nostálgicos como un minireproductor con soporte para las clásicas máscaras de Winamp y un visualizador MilkDrop, pequeños guiños que demuestran que la ligereza no está reñida con la personalidad.

DESCARGAR | Fastpotify

Fastpotify representa una alternativa sensata para quienes consideran que la aplicación oficial se ha vuelto innecesariamente pesada. Otra opción es migrar a SpotX, donde no existen anuncios molestos cuando usas la app gratis, y de la cual ya te hemos comentado en nuestro artículo dedicado.