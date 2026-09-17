En las últimas semanas, Patriorigen se ha convertido en tendencia en España, superando las 200 mil visitas en su primer mes. Su rápida difusión ha generado un intenso debate en redes sociales debido a su uso para identificar productos de origen marroquí.

Si aún no sabes exactamente de qué se trata, a continuación te contamos qué es, cómo funciona realmente y cómo tenerla en tu teléfono móvil.

¿Qué es Patriorigen?

Patriorigen es una aplicación de escáner lanzada por el creador de contenido David Santos. Su objetivo principal es permitir a los consumidores consultar la procedencia de los alimentos y artículos antes de comprarlos, enfocándose en identificar productos elaborados o importados desde Marruecos: si el producto es marroquí, el rey Mohamed VI sale sonriendo, y si no, aparece triste.

Según sus creadores, el objetivo de la app es promover el consumo de producción local española.

En apenas una semana tras su lanzamiento, la plataforma ha experimentado un crecimiento acelerado en tráfico, dado que su lanzamiento se da en medio de las tensiones entre España y Marruecos por los hechos sucedidos en Ceuta.

¿Cómo funciona Patriorigen?

El funcionamiento de la herramienta se apoya en la lectura de códigos de barras. Los usuarios pueden escanear el código usando la cámara de su teléfono o introduciendo los dígitos de forma manual en la plataforma.

La app consulta bases de datos abiertas como Open Food Facts para verificar el origen y lugar de fabricación declarado, además de revisar prefijos como el 611 del sistema GS1 (asociado a empresas registradas en Marruecos, aunque no necesariamente tiene que provenir de este país, como lo detalla la propia app).

Sin embargo, usuarios han reportado en redes sociales que la herramienta puede tender a fallar en ciertos productos. Estos errores se deben principalmente a productos reenvasados, donde el producto o materia prima procede de Marruecos, pero el envasado o distribución se realiza bajo registros españoles. Según han comunicado desde la app, el equipo ya se encuentra trabajando en mejoras para detectar e identificar correctamente este tipo de productos.

Descargar Patriorigen en el móvil: así puedes instalar la app en Android e iPhone

Actualmente, Patriorigen solo se puede usar desde su web oficial, ya que de momento es solo una app web a la que accedes de forma directa a través del navegador.

No se encuentra disponible en tiendas como Google Play Store ni App Store, aunque en su sitio web señalan que se encuentran desarrollando aplicaciones nativas para Android e iOS. Por este motivo, se recomienda evitar la descarga de APK de Patriorigen o instaladores de terceros no verificados, ya que podrían tratarse de archivos maliciosos.

Afortunadamente, no es necesario esperar al lanzamiento oficial en tiendas para tenerla integrada en el teléfono. Puedes agregar un acceso directo en tu pantalla de inicio que funciona de forma casi idéntica a una app nativa siguiendo estos pasos:

Abre el navegador de tu móvil (Chrome, Safari o similar) e ingresa en la web de Patriorigen.

de tu móvil (Chrome, Safari o similar) e de Patriorigen. Busca y presiona la opción de Compartir (en iPhone) o entra en el menú de opciones del navegador (en Android).

(en iPhone) o entra en el del navegador (en Android). Selecciona la opción Añadir a la pantalla de inicio (o Agregar al inicio) en iPhone, o en Android presiona en Instalar y crear acceso directo y listo.

Siguiendo este sencillo truco, obtendrás un icono en la pantalla principal de tu Android o iPhone para acceder rápidamente a la herramienta en cualquier momento.

Y tú… ¿Qué opinas de la existencia y el uso de esta aplicación?