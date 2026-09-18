El avance de los dispositivos wearables ha puesto en debate la privacidad en los espacios públicos. Con la creciente popularidad de las gafas equipadas con cámaras discretas y asistentes de inteligencia artificial, cada vez es más difícil saber si alguien a nuestro alrededor nos está fotografiando o grabando sin nuestro consentimiento.

Aunque estos dispositivos suelen contar con pequeñas luces LED para indicar que están en funcionamiento, muchos usuarios consideran que esta medida no resulta suficiente.

Para responder a esto, surge una app orientada a la detección inalámbrica de este tipo de gafas, ofreciendo a las personas una herramienta práctica para identificar si hay cámaras portátiles operando cerca de ellas.

Zuckoff: la app para saber si alguien lleva gafas inteligentes

Zuckoff es una aplicación gratuita para Android e iOS (aunque tiene una versión «Pro» de pago) que actúa como un detector de presencia de gafas inteligentes equipadas con cámara. Su creación responde directamente a las crecientes preocupaciones sobre la intimidad y la posibilidad de ser grabado sin conocimiento en espacios públicos.

La herramienta funciona rastreando continuamente las señales de Bluetooth en el entorno cercano. Al analizar las transmisiones inalámbricas, Zuckoff determina la presencia del dispositivo y calcula una proximidad estimada.

De momento, solo detecta con precisión 3 modelos de gafas: Ray-Ban Meta, Oakley Meta o Snap Spectacles. Además del escaneo en tiempo real, su versión «Pro» permite recibir alertas automáticas en segundo plano cuando detecta un equipo compatible.

Sin embargo, la aplicación cuenta con ciertas limitaciones importantes. Zuckoff no puede confirmar si las gafas están grabando, ni tampoco señalar la dirección exacta donde se encuentra el usuario. Además, si las gafas se conectan y dejan de emitir paquetes de señal intermitentes, podrían pasar inadvertidas para el escáner.

A pesar de estos límites, Zuckoff resulta de gran utilidad en la actualidad al responder a una necesidad social cada vez más evidente: el deseo de tener mayor transparencia sobre el entorno digital en un momento donde la tecnología wearable se expande rápidamente.

Y tú… ¿Has sentido que te están grabando con gafas inteligentes en la calle?