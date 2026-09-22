En los tiempos que corren, la oficina ha dejado de ser un espacio fijo. Hoy en día, tu lugar de trabajo puede ser la mesa del comedor en casa, una habitación de hotel, un espacio de coworking, la sala de espera de un aeropuerto o el hogar de un cliente.

Del mismo modo, fuera del trabajo, jugar o ver vídeos, series y pelis resulta mucho más cómodo al contar con pantallas más grandes que las que suelen traer los dispositivos portátiles.

Para adaptarse a esta forma de vida cada vez más flexible, TECLAST ha diseñado el nuevo monitor portátil V16H que ofrece a los usuarios un área de trabajo ampliada, imágenes más fluidas y una conectividad versátil dondequiera que se encuentren.

TECLAST V16H: un monitor portátil de 16″, 144 Hz y puertos USB-C para productividad y entretenimiento

Este monitor incorpora un panel IPS de 16 pulgadas con resolución 1920 × 1200 píxeles y una relación de aspecto 16:10. Ese margen vertical extra resulta sumamente práctico al trabajar con hojas de cálculo, documentos o durante la navegación web, brindando a la vez más espacio para juegos y vídeo.

Sus ángulos de visión de 178° y la compatibilidad con HDR10 contribuyen a equilibrar las exigencias del trabajo dinámico y el ocio.

Pensando en los jugadores, el TECLAST V16H alcanza tasas de refresco de hasta 144 Hz y ofrece compatibilidad con FreeSync. Al vincularlo con dispositivos de juego compatibles, esta elevada frecuencia permite visualizar movimientos más suaves. En el uso diario, esta fluidez también hace que el desplazamiento por páginas web o el movimiento de ventanas resulte mucho más ágil.

Para resolver el tema de la conectividad, uno de los inconvenientes más comunes en los monitores portátiles, el TECLAST V16H integra dos puertos USB-C multifunción (vídeo y alimentación). Estos son capaces de ofrecer hasta 65 W de carga inversa a equipos compatibles.

Asimismo, dispone de una entrada mini-HDMI que amplía la compatibilidad con ordenadores y consolas de videojuegos. Según TECLAST, al hacer uso del puerto HDMI, el monitor requiere ser alimentado mediante la conexión USB-C.

Con el fin de simplificar el transporte y montaje, la pantalla cuenta con un soporte ajustable integrado directamente en la estructura, evitando la necesidad de cargar con un accesorio independiente.

Admite diversos ángulos de inclinación y se puede colocar tanto en formato horizontal como vertical, según la fuente de señal utilizada. Además, su compatibilidad con montajes VESA de 75×75 mm permite que el TECLAST V16H pase de ser una pantalla portátil a formar parte de un escritorio fijo o de una configuración multimonitor.

Con un grosor aproximado de 9,5 mm y un peso de 700 gramos, el TECLAST V16H está pensado para guardarse fácilmente en cualquier mochila o equipaje de viaje. Sus altavoces duales y la salida de audio de 3,5 mm para auriculares reducen adicionalmente la necesidad de llevar accesorios de sonido extra.

¡Próximamente en Amazon! Ya disponible en AliExpress

«Queremos que el V16H sea más que un accesorio que tienes que llevar consigo: es una capacidad que puedes llevar contigo», dijo TECLAST. «Ya sea que estés ampliando la pantalla de un portátil en una cafetería, creando una oficina temporal en una habitación de hotel o conectando una consola de juegos para entretenimiento, el objetivo del V16H simple: dar a los usuarios más espacio de pantalla y más libertad, manteniendo al mismo tiempo una configuración sencilla».

Está previsto que el TECLAST V16H se lance oficialmente en Amazon la próxima semana.

Mientras, el producto ya se puede comprar en AliExpress. Para obtener más detalles o conseguirlo al mejor precio, te invitamos a usar los botones que dejamos aquí abajo:

Y a ti… ¿Qué te parece este nuevo monitor portátil de TECLAST?