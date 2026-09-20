Vivimos en un mundo donde casi todo está conectado. Tu smartphone no para de comunicarse con redes y dispositivos cercanos de forma inalámbrica. Aunque esto es muy cómodo, también significa que hay más señales flotando a nuestro alrededor que nunca, y no todas están ahí precisamente para ayudarnos, pero para eso está la bolsa de Faraday.
Hay quienes piensan que basta con apagar el WiFi, el Bluetooth y los datos móviles para desconectar el teléfono por completo, pero lo cierto es que esto no siempre es suficiente. Y es justo para solucionar ese problema existe este accesorio, cuyo objetivo es aislar tu smartphone por completo.
Si no sabes qué ocurre exactamente al meter tu teléfono dentro de una bolsa de Faraday, no te preocupes; has llegado al artículo indicado para descubrirlo.
Un invento de 1836 que sigue vigente
Antes que nada, debes saber que estas bolsas actuales se basan en un principio desarrollado por Michael Faraday allá por 1836. Este científico creó una estructura capaz de bloquear los campos electromagnéticos, una tecnología que hoy en día se utiliza en sectores tan variados como la aviación o la química analítica.
La bolsa de Faraday cuenta con un recubrimiento continuo de material conductor hecho de telas de cobre, níquel o aluminio. Esta capa actúa como un escudo protector que, al guardar y sellar tu dispositivo dentro, bloquea cualquier tipo de red o señal inalámbrica, aislándolo por completo del exterior.
Esto es lo que le ocurre a tu móvil al guardarlo en la bolsa de Faraday
Ahora que hemos aclarado cómo funciona, podemos revelarte qué le pasa a tu dispositivo: tan pronto como cierras la bolsa, tu móvil se queda completamente offline. No podrá conectarse a ninguna red externa ni tampoco recibirá ninguna señal entrante. En concreto, la bolsa corta de golpe todas estas conexiones:
- Cobertura móvil para llamadas, SMS y datos 3G, 4G o 5G.
- Redes WiFi.
- Conexión Bluetooth.
- Posicionamiento GPS.
- Señales RFID y NFC.
En resumen, la bolsa de Faraday crea un espacio completamente aislado para tu smartphone, manteniéndolo a salvo de conexiones no deseadas o de cualquier intento de acceso a distancia. Por otro lado, más allá de la seguridad pura y dura, es un accesorio perfecto si estás buscando hacer un «detox digital». Gracias a esta herramienta, podrás disfrutar de una pausa absoluta y desconectar del móvil de verdad, sin notificaciones ni distracciones.
La bolsa de Faraday también protege tus llaves y tarjetas
Lo mejor de todo es que este bloqueo de señales no solo sirve para tu teléfono: también te permite proteger otros objetos cotidianos que emiten o reciben datos de forma inalámbrica:
- Mandos de coches con apertura sin llave: estos mandos transmiten señales de forma continua. Los ladrones pueden interceptarlas con amplificadores para abrir y poner en marcha tu vehículo a distancia. Meter el mando en la bolsa bloquea la señal saliente y evita este tipo de robo.
- Tarjetas de crédito o débito con contactless: evita el fraude conocido como RFID skimming o «carterismo electrónico», en el que usan lectores portátiles para robar los datos de tus tarjetas sin que te des cuenta. Dentro de la bolsa, los aparatos de los ladrones quedan totalmente inútiles.
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Y tú… ¿ya conocías lo que ocurre si metes tu teléfono en una bolsa de Faraday?