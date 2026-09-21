Descarga los fondos de pantalla del iPhone Duo y iPhone 18 Pro

Apple acaba de renovar su catálogo de iPhone y, como suele ocurrir con cada generación, los nuevos modelos llegan acompañados de fondos de pantalla exclusivos. La buena noticia es que no necesitas comprar un iPhone Duo ni un iPhone 18 para utilizarlos, ya que las imágenes originales ya se pueden descargar de forma gratuita.

En esta ocasión tenemos los fondos creados para el primer iPhone plegable de Apple y los que acompañan al interesante iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Puedes guardarlos en cualquier móvil y usarlos como fondo de inicio o de bloqueo.

Descarga los fondos de pantalla del iPhone Duo

Los fondos del iPhone Duo tardaron unos días más en aparecer. Apple no los incluyó inicialmente en iOS 27, pero finalmente han aparecido dentro del simulador del dispositivo incluido en Xcode 27.1 beta, lanzado para que los desarrolladores puedan empezar a adaptar sus aplicaciones al nuevo plegable.

Fondos de pantalla del iPhone Duo 1 de 4

Son cuatro fondos oficiales en total. Dos están preparados para el modo claro y otros dos para el modo oscuro, con un diseño protagonizado por dunas y montañas que cambia de tonalidad según la versión.

Descarga aquí los fondos del iPhone 18 Pro y 18 Pro Max

Por su parte, los fondos del iPhone 18 Pro fueron mucho más fáciles de conseguir, ya que aparecieron directamente en la primera versión de iOS 27. Las imágenes que puedes descargar en tu móvil son versiones estáticas extraídas del propio sistema operativo.

Fondos de pantalla del iPhone 18 Pro 1 de 4

Vale mencionar que Apple ofrece los iPhone 18 y 18 Pro Max en negro, plata, glacier y el nuevo burdeos, y sus fondos mantienen precisamente esa estética.

¿Cómo usar los fondos de pantalla correctamente?

Para poder utilizarlos sin problemas, desde aquí te recomendamos abrir la imagen a tamaño completo, guardarla en el móvil y seleccionarla desde los ajustes de fondo de pantalla. También puedes usarlo sin problema en un móvil Android, aunque perderás cualquier efecto dinámico del propio sistema operativo móvil de Apple, iOS, claro está.