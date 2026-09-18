Cuando se lanzó Android 17, Google reveló que esta nueva versión de sistema estrenaría una biblioteca de emojis. La biblioteca se llama ‘Noto 3D’ y, tal como su nombre adelanta, se trata de un rediseño completo de cientos de emojis para dar el salto al 3D.
Fue una característica exclusiva para los Google Pixel durante un tiempo, pero ahora que está llegando a más móviles con Android, Google decidió hablar más al respecto. ¿Quieres conocer más sobre esto y su proceso de diseño? Entonces hablemos de los emojis Noto 3D, los nuevos emojis tridimensionales para Android.
Los emojis de Noto 3D revolucionan Android sin perder emotividad ni expresividad
Durante años se señaló a Android de tener emojis bastante planos, lo que los llevó a un rediseño más cercano al que vemos en iOS a partir de Android 8. Desde entonces, la plataforma ha ido añadiendo nuevos emojis cada cierto tiempo, mejorando los ya existentes y hasta creando la Emoji Kitchen, pero con Android 17 vino una nueva revolución: Noto 3D.
En pocas palabras, Noto 3D se trata de una nueva biblioteca de emojis en 3D que Google está implementando en Android, pero es más que eso. No solo porque se trata de un proyecto de código abierto en el que cualquiera puede utilizar los recursos para crear nuevos; también es toda una filosofía de diseño que Google cuida al milímetro para cuidar la «claridad emocional».
Google explica que el proceso de rediseño de Noto 3D implicó dibujar, esculpir y debatir sobre cada emoji para evitar que la nueva dimensión (3D) estuviese por encima del alma del mismo. Para la empresa, la idea no era crear una réplica en miniatura del mundo real, sino mantener la expresividad y emocionalidad de cada emoji.
“Nuestro trabajo consistía en preservar la esencia de cada símbolo: usar el 3D para darle un cuerpo al personaje, pero la ilustración para darle un alma”.
Según Google, el proceso de investigación, desarrollo y pruebas fue profundo y estuvo lleno de cuestionamientos. No obstante, esto arrojó numerosos descubrimientos que sirvieron para dar forma a la nueva filosofía de diseño de Noto 3D:
- Más expresividad, menos fotorrealismo: un emoji realista en 3D de un canguro estaría muy lejos del animal amigable y saltarín que todos tenemos en la cabeza. Un emoji debe expresar una idea, no replicar el mundo real, aunque tome elementos de él como referencia.
- Menos es más: un emoji en 3D lleno de detalles se ve fantástico en grande, pero pierde muchísimos en un entorno real de uso (matriz de 18 x 18 píxeles). Tomando en cuenta eso, cada emoji tiene un máximo de tres detalles esenciales para comunicar lo que desea.
- Evitar el valle inquietante: Detalles anatómicos complejos como el iris o la profundidad de las fosas nasales ralentizan el procesamiento de las emociones. Eliminar los detalles superfluos y minimizar la geometría facial permite que la expresión sea universalmente comprensible».
- Prioridad a las siluetas completas: Google dejó de usar tantas cabezas flotantes porque “la gente empatiza mucho más con las siluetas completas, especialmente cuando se trata de animales”. La postura, las patas y la posición de un animal ayudan a comunicar sus intenciones. Esto no es nuevo; Google lo detectó hace algún tiempo y lo llevó a sus emojis en 2D, pero ahora también llega a los emojis en 3D.
- Contraste adecuado en cualquier situación: algo muy común en los emojis oscuros es que se mezclaban demasiado con el fondo de las burbujas de chat oscuras. Los nuevos emojis en 3D mantienen un alto contraste en los bordes que ayuda a la legibilidad.
Por cierto, los emojis de Noto 3D pueden verse desde cualquier ángulo, pero por ahora solo desde su biblioteca. Asimismo, se sabe que contarán con animaciones, pero estas siguen en desarrollo, así que llegarán más adelante.
¿Cuándo llegarán los emojis de Noto 3D a tu móvil con Android?
Hasta ahora, los emojis de Noto 3D eran exclusivos para los móviles Pixel, pero Google ya informó que han empezado a implementarlos en sus aplicaciones y también en dispositivos con Android de socios como Nothing, Xiaomi, Motorola, OPPO, OnePlus, Lenovo, Realme y más.
Puedes ver la biblioteca completa de emojis de Noto 3D en el enlace que dejamos a continuación: