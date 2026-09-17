Android Studio Quail 4 todas las novedades y cómo descargar

Android Studio Quail 4 ya está disponible en el canal estable y se convierte así en la última gran versión de la familia Quail. Google ha centrado esta actualización en hacer más cómodo el trabajo diario, sobre todo para quienes utilizan las nuevas herramientas de asistencia dentro del propio entorno de desarrollo.

La realidad es que no es una actualización que cambie por completo Android Studio, pero sí reúne varias mejoras que hasta ahora estaban repartidas entre versiones anteriores y añade algunas funciones nuevas bastante útiles. La idea en sí es ahorrar pasos, facilitar tareas repetitivas y permitir que ciertas ayudas funcionen incluso sin conexión.

Estas son las novedades más importantes de Android Studio Quail 4

Esta versión pone buena parte del foco en facilitar tareas que antes exigían más configuración o varios pasos. Las mejoras más interesantes están relacionadas con Android Skills, Gemma 4 y la gestión de varias tareas al mismo tiempo.

Android Skills llega integrado de serie

Una de las principales novedades son los Android Skills, pequeños conjuntos de instrucciones preparados por el propio equipo de Android para ayudar al asistente a resolver tareas específicas sin tener que explicarle todo desde cero.

Android Studio incluye 23 de estas habilidades. Hay opciones para actualizar proyectos a nuevas versiones de Android Gradle Plugin, revisar problemas de rendimiento, adaptar interfaces a distintos tamaños de pantalla o incluso trabajar con Navigation 3. El programa detecta cuál puede ser útil según lo que le pidas y la utiliza automáticamente.

Gemma 4 puede funcionar directamente en tu ordenador

Quail 4 también integra Gemma 4 como modelo local. Esto permite usar algunas funciones de asistencia sin enviar el código fuera del PC y seguir trabajando sin conexión a Internet.

Google indica que los modelos más pequeños pueden funcionar en equipos con 12 GB de RAM, aunque recomienda 32 GB o más para obtener una experiencia mejor. El modelo se descarga y gestiona desde el propio Android Studio, por lo que no hace falta realizar una instalación complicada.

Para quienes simplemente quieran probar Android sin desarrollar una aplicación completa, también sigue siendo posible crear un Android virtual en el PC mediante un emulador.

Más cómodo cuando tienes varias tareas abiertas

Google también ha mejorado la forma de trabajar con varias conversaciones al mismo tiempo. Ahora el panel de chats recientes muestra de forma más clara cuándo una tarea sigue ejecutándose, necesita que hagamos algo o ya ha terminado.

Las respuestas también pueden incluir enlaces directos a clases, funciones y archivos del proyecto. Cuando termina una tarea con varios cambios, Android Studio los reúne en una misma pantalla para revisar qué se ha modificado antes de aplicarlo.

¿Cómo descargar Android Studio Quail 4?

Si ya tienes Android Studio en el canal estable, no necesitas volver a instalarlo. En Windows y Linux basta con entrar en el apartado de “Ayuda” y luego clicar en “Comprobar actualizaciones”. En macOS, la opción aparece en el apartado que dice “Android Studio”.

Por otro lado, si todavía no lo tienes instalado, Google ofrece Android Studio Quail 4 para Windows, macOS, Linux y ChromeOS desde su web oficial. La versión estable corresponde a Android Studio 2026.1.4.

Enlace | Descargar Android Studio Quail 4

Con esta versión, Google cierra la etapa Quail, dejando sus principales novedades ya disponibles para trabajar en proyectos reales.

Fuente | Android Developers Blog