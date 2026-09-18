ARC X1: la consola portátil Android con Snapdragon G2 Gen 2

La empresa india ARC ha presentado su primera incursión en el mercado de las consolas portátiles con la X1. Un dispositivo que busca ofrecer una experiencia de juego dedicada sobre la plataforma Android. Tras un desarrollo de aproximadamente dieciséis meses, la compañía ha diseñado un hardware que combina potencia, controles precisos y un sistema operativo pensado específicamente para el gaming.

Características de la ARC X1

Características ARC X1 Dimensiones y peso Dimensiones por confirmar. 450 o 500 gramos. Pantalla 7″ con resolución FHD (1920 × 1080 píxeles), panel LTPS LCD, tasa de refresco de 120 Hz, brillo pico de 500 nits y Gorilla Glass 3. Procesador Qualcomm Snapdragon G2 Gen 2 con gráfica Adreno A22. RAM 8 GB LPDDR5X. Almacenamiento 128 GB UFS 3.1 (expandible hasta 1 TB con microSD). Conectividad y extras Puerto USB-C para cargarla y conectarle periféricos, WiFi 6E de doble banda, Bluetooth 5.4, ranura para tarjetas micro SD, sensores hápticos, acelerómetros, giroscopios, sensor de luz ambiental, joysticks analógicos, D-PAD, gatillos, jack de 3.5 mm para auriculares, altavoces duales y micrófonos duales. Batería 9300 mAh con carga rápida de 27 W. Sistema operativo OwlOS basado en Android AOSP. Recomendado: POCO C81 y POCO C81x: ¿qué puedes tener por 100 € o menos? En este caso, dos móviles decentes

En el corazón de la ARC X1 late el Snapdragon G2 Gen 2 de Qualcomm, un chip fabricado con proceso de 4 nanómetros que integra una CPU Kryo de ocho núcleos y una GPU Adreno A22, visto antes en la Retroid Pocket G2 y la Pocket 6.

Este procesador se acompaña de 8 GB de RAM LPDDR5X y 128 GB de almacenamiento interno UFS 3.1, una configuración que permite ejecutar juegos nativos de Android con soltura. Quienes necesiten más espacio disponen de una ranura para tarjetas microSD que admite hasta 1 TB adicional.

La pantalla de la consola mide 7 pulgadas, ofrece resolución Full HD de 1920 por 1080 píxeles y alcanza una tasa de refresco de 120 Hz, lo que se traduce en animaciones más fluidas en títulos compatibles. El panel LTPS LCD cubre prácticamente todo el espectro de color sRGB y alcanza un brillo máximo de 500 nits, con protección Corning Gorilla Glass 3 para resistir el uso diario.

Controles físicos y táctiles cuidados hasta el mínimo detalle

Uno de los aspectos que ARC ha cuidado con mayor atención es el sistema de control. La X1 incorpora joysticks analógicos basados en tecnología TMR (Tunnel Magnetoresistance), que la compañía describe como libres de deriva, junto con gatillos analógicos con sensores Hall y bloqueo mecánico.

Los botones ABXY y la cruceta emplean interruptores de microconmutación para ofrecer una respuesta táctil clara, mientras que dos botones programables en la parte trasera amplían las posibilidades de configuración. La retroalimentación háptica corre a cargo de dos actuadores lineales resonantes, un tipo de motor que proporciona vibraciones más controladas que los sistemas tradicionales.

Autonomía que garantiza 8 horas de juego ininterrumpidas

Para gestionar la temperatura durante sesiones prolongadas, ARC ha integrado un sistema de refrigeración activa con un ventilador centrífugo que aspira aire por la parte trasera y lo expulsa por la superior. La batería de 9300 mAh promete más de ocho horas de juego en el modo silencioso, según la compañía. Admite carga rápida de 27 W mediante USB Power Delivery.

El software es otro de los pilares de la X1. OwlOS es un sistema operativo basado en Android AOSP que ARC ha diseñado específicamente para navegación con controles físicos, en lugar de adaptar una interfaz táctil convencional.

OwlOS unifica juegos nativos de Android, servicios de juego en la nube y emuladores en una sola biblioteca. Permite ajustar perfiles de rendimiento, curvas del ventilador, escalado de resolución y mapeo de controles para cada juego. La conectividad incluye WiFi 6E, Bluetooth 5.4 y un puerto USB-C 3.1 con salida de video, además de un jack de 3.5 mm para auriculares y altavoces estéreo frontales.

La ARC X1 se posiciona como una opción interesante para quienes buscan una consola Android dedicada. Su diseño modular, con batería y tapas de joysticks reemplazables, sugiere que ARC ha pensado en la durabilidad a largo plazo.

Disponibilidad y precio de la ARC X1

Esta consola portátil estará disponible a partir del 2 de octubre. El precio para los primeros en encargarla desde su página oficial se ubica en 29500 rupias (unos 268 euros al cambio). Por otro lado, el coste normal se ubica en 33500 rupias (305 euros aproximadamente).