Adobe Premiere llega gratis a Android con edición multicapa y más

Adobe Premiere, el popular editor de video, ha dado un paso importante al llegar por fin a los dispositivos Android. Meses después de su debut en iPhone, la compañía lanza ahora una versión pensada para el ecosistema de Google, y lo hace con una propuesta que combina potencia y sencillez.

La aplicación aterriza con edición multicapa, plantillas listas para usar y una optimización especial para smartphones plegables, lo que demuestra que Adobe quiere estar presente en cualquier pantalla.

Todo lo que puedes hacer con Adobe Premiere en Android

Para quienes editan desde el móvil, esta noticia resulta especialmente atractiva. Se suma además a la lista de las mejores apps para editar vídeos en Android, pues permite trabajar con una línea de tiempo de varias pistas, donde el usuario puede combinar vídeos, efectos de sonido y música sin complicaciones.

También incorpora herramientas para mejorar el audio, como la reducción de ruido de fondo y la limpieza de voces grabadas. A esto se suman transiciones, recursos creativos y acceso a Adobe Stock, además de una grabadora de voz integrada que facilita la creación de narraciones directamente desde el smartphone.

Otro punto fuerte es la exportación, que alcanza hasta calidad 4K, algo poco habitual en editores móviles gratuitos. La aplicación funciona bien en una amplia variedad de dispositivos y ya contempla las particularidades de los plegables, adaptando su interfaz según la posición del equipo.

Adobe ha confirmado que seguirá añadiendo funciones, como el soporte para fuentes tipográficas, la detección de ritmo musical, el recorte de clips y la posibilidad de transferir proyectos a la versión de escritorio de Premiere Pro.

Una app que no limita a los usuarios que usan su versión básica

Lo más llamativo es que Adobe Premiere para Android es completamente gratis. No exige suscripción a Creative Cloud, no muestra anuncios y no añade marcas de agua en los videos exportados.

Quien desee más prestaciones puede optar por el plan Pro, que ofrece créditos generativos adicionales y más espacio de almacenamiento en la nube. Este plan tiene un costo accesible y se plantea como una opción voluntaria para usuarios avanzados, sin presionar a quienes prefieren la versión básica.

Para disfrutar de la aplicación, el dispositivo debe contar con al menos 5 GB de memoria RAM y ejecutar Android 13 o una versión posterior. Con esta llegada, Adobe refuerza su apuesta por la edición móvil y acerca herramientas profesionales a cualquier persona con un smartphone en el bolsillo.