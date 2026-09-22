La era de la inteligencia artificial lo ha transformado todo. En la actualidad no paran de salir al mercado todo tipo de productos enfocados en esta tecnología (como el Nubia NaviX Ultra, Rabbit R1, HONOR Robot Phone, Humane Ai Pin, etc.), por lo que era simplemente cuestión de tiempo para que la IA también comenzara a definir el futuro de los ordenadores.

En este contexto, Google está liderando este cambio. Luego de intentar competir con los MacBooks con sus Chromebook y fracasar en el intento, la marca está de regreso con una nueva propuesta que combina un estándar de portátil más prémium (muy alejado de lo económico de los Chromebooks) y lo combina con toda la magia de su IA: Gemini.

Es así como nacen los nuevos Googlebook, y a continuación te contamos todos sus detalles y precio.

Así son los Googlebook: un portátil prémium de IA más parecido a un MacBooks que a los Chromebooks

Los Googlebook no son Chromebooks, pero tampoco son portátiles convencionales. Estamos ante una categoría de ordenadores basados en Googlebook OS, un sistema operativo unificado que aprovecha la potencia de Android, la fluidez de ChromeOS y la flexibilidad de Linux.

Su propuesta rompe con la idea del portátil tradicional al estar diseñado desde cero para la era de la inteligencia artificial, alejándose de la dependencia estricta de la nube para ofrecer potencia bruta y acabados prémium construidos en metal (aleación de magnesio, aluminio o fibra de carbono) con un peso ultraligero inferior a 1,3 kg.

En el apartado técnico, los Googlebook equipan procesadores Intel Core Ultra de última generación o Qualcomm Snapdragon X Elite, con unidades NPU capaces de superar los 45 TOPS para ejecutar tareas de IA localmente con máxima fluidez. Cuentan con pantallas táctiles OLED de hasta 2.8K y 3K, una autonomía de hasta 16 horas de uso y el chip de seguridad Titan C.

Además, estrenan elementos exclusivos de hardware y que serán distintivos de estos ordenadores, como la tecla G Key para invocar al instante a la IA, y la Glowbar, una elegante barra luminosa que indica el estado de la batería y que también muestra animaciones cuando el usuario habla con Gemini.

El centro de la experiencia es Gemini Intelligence y su integración total con Android. Gracias a esto, la IA ofrece sugerencias proactivas según lo que haces en pantalla, búsqueda inteligente de archivos por contenido y conversaciones fluidas con Gemini Live.

Asimismo, funciones como Cast My Apps permiten usar las aplicaciones del móvil directamente en el ordenador y Continue On traslada cualquier tarea en curso del teléfono a la laptop sin perder el ritmo.

De momento, la familia de los Googlebook está integrada por 5 portátiles de Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo. Aquí abajo te dejamos la ficha técnica de cada uno de estos modelos y más abajo te decimos sus precios:

Ficha técnica del Acer Googlebook 14

Características Acer Googlebook 14 Dimensiones y fabricación 314 x 222,9 x 13,9 mm y 1,14 kg. Chasis de aleación de aluminio y magnesio. Pantalla OLED táctil de 14″ con resolución 3K (2880 x 1800 píxeles), gama de colores DCI-P3 al 100 %, tasa de refresco de 120 Hz y certificación Eyesafe 2.0 Display. Procesador Intel Core Ultra 7 355 de 2,3 GHz (12 MB de caché, 4,7 GHz, 8 núcleos, 8 hilos y hasta 49 TOPS) / Intel Core Ultra 5 325 de 2,1 GHz (12 MB de caché, hasta 4,5 GHz y hasta 47 TOPS). RAM 16 GB o 32 GB de tipo LPDDR5X a 7467 MT/s. Almacenamiento 512 GB en formato NVMe SSD PCIe Gen4 16 Gb/s x4. Cámara Webcam de 5 MP con resolución de vídeo 2880 x 1800 píxeles y obturador para privacidad.

Batería 71 Wh para 16 horas de navegación o 14 horas de vídeo. Carga por USB-C. Conectividad y extras 3 x USB-C (Thunderbolt 4) de hasta 10 Gbps, WiFi 7 de doble banda, Bluetooth, lector de huellas en el botón de encendido, bisagra 360°, touchpad con protección Corning Gorilla Glass, teclado retroiluminado, tres micrófonos, jack de audio de 3.5 mm, altavoces estéreo con DTS Audio y Gemini Glowbar. Sistema operativo Googlebook OS con Gemini Intelligence y 10 años de actualizaciones.

Ficha técnica del ASUS Googlebook 14

Características ASUS Googlebook 14 Dimensiones y fabricación 310,9 x 212,8 x 16,4 mm y 0,99 kg. Chasis de aleación de aluminio y magnesio con tecnología de nanocerámica para una dureza de 9H. Pantalla OLED táctil de 14″ con resolución 3K (2880 x 1800 píxeles), relación 16:10, cuerpo-pantalla del 91 %, gama de colores DCI-P3 al 100 %, brillo de 450 nits, HDR10 hasta 1000 nits, tasa de refresco de 120 Hz, protección Corning Gorilla Glass y certificación Pantone Validated. Procesador Intel Core Ultra 7 355 de 2,3 GHz (12 MB de caché, 4,7 GHz, 8 núcleos, 8 hilos y hasta 49 TOPS) / Intel Core Ultra 5 325 de 2,1 GHz (12 MB de caché, hasta 4,5 GHz y hasta 47 TOPS). RAM 16 GB de tipo LPDDR5X expandible hasta 64 GB. Almacenamiento 512 GB en formato NVMe SSD M.2 2280 PCIe 4.0. Ampliable: 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4. Cámara Webcam Full HD+ (1080p) con obturador para privacidad.

Batería 70 Wh para 18 horas de vídeo y 16 horas de navegación. Carga por USB-C a 65 W. Conectividad y extras 2 x USB-C (Thunderbolt 4) compatible con USB4 y salida de vídeo, 2 x USB-A 3.2 Gen 2, WiFi 7 de doble banda, Bluetooth 6.0, lector de huellas, teclado retroiluminado, touchpad háptico, certificación militar MIL-STD 810H, micrófonos, jack de audio de 3.5 mm, HDMI 2.1, 6 altavoces estéreo con sonido Dolby Atmos y Gemini Glowbar. Sistema operativo Googlebook OS con Gemini Intelligence y 10 años de actualizaciones. Recomendado: Google Pics sale de pruebas para plantar cara a Canva, pero su acceso sigue bastante limitado

Ficha técnica del Dell XPS Googlebook

Características Dell XPS Googlebook Dimensiones y fabricación 296,6 x 200,7 x 12,7 mm y 0,99 kg. Chasis de aluminio. Pantalla LCD táctil de 13,4″ con resolución 2.5K (2560 x 1600 píxeles), gama de colores DCI-P3 al 100 %, tasa de refresco de 30 a 120 Hz y brillo de 500 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-80-100 a 4,0 GHz con 12 núcleos) con gráfica integrada Adreno y NPU de 45 TOPS. RAM 16 GB o 32 GB de tipo LPDDR5X a 8448 MT/s. Almacenamiento 512 GB / 1 TB en formato NVMe SSD M.2 2280 PCIe 4.0. Cámara Webcam de 2 MP con resolución de vídeo Full HD+ y obturador para privacidad.

Batería 65 Wh para 18 horas de navegación. Carga por USB-C. Conectividad y extras 2 x USB-C DisplayPort 1.4, WiFi 7 de doble banda, Bluetooth, lector de huellas en el botón de encendido, teclado retroiluminado, altavoces estéreo y Gemini Glowbar. Sistema operativo Googlebook OS con Gemini Intelligence y 10 años de actualizaciones.

Ficha técnica del HP Googlebook 14

Características HP Googlebook 14 Dimensiones y fabricación 311,2 x 216,7 x 10,9 mm y 1,24 kg. Chasis de aluminio. Pantalla OLED táctil de 14″ con resolución 3K (2880 x 1800 píxeles), gama de colores DCI-P3 al 100 %, tasa de refresco de 120 Hz, brillo de 500 nits, HDR de 1100 nits, protección contra la luz azul y cristal Corning Gorilla Glass 3. Procesador Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-80-100 a 4,0 GHz con 12 núcleos) con gráfica integrada Adreno y NPU de 45 TOPS. RAM 16 GB de tipo LPDDR5X a 8448 MT/s. Almacenamiento 512 GB en formato NVMe M.2 SSD PCIe Gen4. Cámara Webcam de 5 MP con obturador de privacidad.

Batería 70 Wh para 19 horas de navegación o 14 horas de vídeo. Carga por USB-C rápida de 65 W: 50 % en 45 minutos. Conectividad y extras 2 x USB-C DisplayPort 1.4 de hasta 10 Gbps, WiFi 7 de doble banda, Bluetooth 5.4, lector de huellas, touchpad háptico, teclado retroiluminado, dos micrófonos, jack de audio de 3.5 mm, 4 altavoces estéreo y Gemini Glowbar. Sistema operativo Googlebook OS con Gemini Intelligence y 10 años de actualizaciones. Recomendado: Sennheiser MOMENTUM True Wireless 5: auriculares prémium de alta fidelidad con batería reemplazable

Ficha técnica del Lenovo Googlebook 15

Características Lenovo Googlebook 15 Dimensiones y fabricación 341 x 236 x 15,9 mm y 1,29 kg. Chasis metálico. Pantalla OLED táctil de 15,3″ con resolución 3K (2880 x 1800 píxeles), gama de colores DCI-P3 al 100 %, tasa de refresco de 120 Hz, brillo de 500 nits y 1000 nits en HDR. Procesador Intel Core Ultra 5 325 de 2,1 GHz (12 MB de caché, hasta 4,5 GHz y hasta 47 TOPS). RAM 16 GB de tipo LPDDR5X a 7467 MT/s. Almacenamiento 512 GB en formato NVMe SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC. Cámara Webcam de 5 MP con obturador para privacidad.

Batería 70 Wh para 13 horas de navegación. Carga rápida por USB-C a 65 W: 13,5 Wh en 15 minutos. Conectividad y extras 2 x USB-C (Thunderbolt 4) de hasta 40 Gbps, 1 x USB-A a 10 Gbps, HDMI 2.0, WiFi 7 de doble banda, Bluetooth 5.4, lector de huellas en el botón de encendido, touchpad háptico, teclado retroiluminado, micrófonos, jack de audio de 3.5 mm, altavoces con sonido Dolby Atmos y Gemini Glowbar. Sistema operativo Googlebook OS con Gemini Intelligence y 10 años de actualizaciones.

Disponibilidad y precio de los portátiles Googlebook

Los ordenadores portátiles saldrán a la venta en octubre (el día 4 en Estados Unidos y el día 5 en el resto de países seleccionados). De momento, el lanzamiento solo involucra EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania y Australia.

La compra incluye diferentes suscripciones: 2 meses de Google AI Pro con 5TB de almacenamiento en la nube y herramientas Gemini Advanced, tres meses de YouTube Premium y Adobe Photoshop.

Por ahora, no hay información sobre su disponibilidad en España. Además, no en todos los países se venderán los 5 modelos. Aquí abajo te dejamos los precios anunciados para Francia (excepto el del Googlebook de Dell, ese lo tomamos de Estados Unidos):

Acer Googlebook 14: desde los 1199 €.

desde los 1199 €. ASUS Googlebook 14: desde los 1399 €.

desde los 1399 €. Dell XPS Googlebook: desde los 1199 $ (1045 € al cambio).

desde los 1199 $ (1045 € al cambio). HP Googlebook 14: desde los 1099 €.

desde los 1099 €. Lenovo Googlebook 15: desde los 1399 €.

Y tú… ¿Crees que los Googlebook son el futuro de los ordenadores portátiles?