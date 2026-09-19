Elegir un smartwatch de Samsung es una excelente decisión, pero resulta inevitable preguntarse: ¿deberías optar por la versión estándar con Bluetooth y WiFi o vale la pena pagar un poco más por el modelo con conectividad LTE? Aunque a simple vista ambos relojes lucen idénticos, la diferencia fundamental reside en el grado de independencia que te ofrece el dispositivo frente a tu móvil.

Para ayudarte a tomar la mejor decisión sin gastar dinero de más, en este artículo explicamos detalladamente qué ofrece cada variante. Analizaremos cómo funciona la conectividad real en el uso diario, el impacto directo en la duración de la batería, la reproducción de música sin conexión y las dos preguntas cruciales que debes responderte antes de realizar tu compra.

¿En qué se diferencian realmente la versión WiFi y la LTE?

Existe el mito de que la versión LTE reemplaza por completo la conexión Bluetooth o WiFi. La realidad es que el modelo LTE incluye exactamente las mismas funciones e interfaces que el modelo Bluetooth + WiFi, agregando además una antena móvil integrada y soporte para eSIM.

En ambos modelos, el Bluetooth sigue siendo la conexión primaria para vincular el reloj con el smartphone. Por su parte, el WiFi en el smartwatch funciona principalmente para agilizar descargas de aplicaciones o actualizaciones del sistema, así como para mantener el reloj conectado a internet cuando estés en casa u oficina y alejado de tu teléfono.

Las 2 preguntas clave para tomar la decisión correcta

Antes de gastar dinero extra en la versión LTE, es aconsejable hacerte dos preguntas muy concretas:

¿Necesitas realizar llamadas o enviar mensajes cuando no llevas el teléfono contigo? (por ejemplo, al salir a correr, hacer ejercicio o pasear). ¿Tu operador de telefonía móvil ofrece soporte para eSIM en modelos Samsung Galaxy Watch?

Si la respuesta a ambas preguntas es sí, la versión LTE tiene todo el sentido para ti. Si respondes no a cualquiera de las dos, el modelo Bluetooth + Wi-Fi te ofrecerá todo lo que necesitas a un precio más accesible.

Lo que puedes hacer con el modelo Bluetooth + WiFi

El modelo tradicional cubre casi todas las necesidades diarias siempre que tu móvil esté cerca. Puedes responder llamadas, leer notificaciones, chatear, consultar Google Maps y descargar apps desde Google Play Store utilizando la conexión móvil de tu smartphone. Además, el seguimiento de salud y ejercicio opera localmente en el reloj sin requerir internet, sincronizando tus datos con Samsung Health tan pronto como se restablece la conexión. Ahora bien, hay dos factores determinantes a tener en cuenta:

Música offline : No necesitas la versión LTE para escuchar música sin llevar tu teléfono. Los Galaxy Watch cuentan con almacenamiento interno para descargar listas de reproducción en plataformas como Spotify y escucharlas con auriculares Bluetooth durante tus entrenamientos.

: No necesitas la versión LTE para escuchar música sin llevar tu teléfono. Los Galaxy Watch cuentan con almacenamiento interno para descargar listas de reproducción en plataformas como Spotify y escucharlas con auriculares Bluetooth durante tus entrenamientos. Autonomía: La conexión LTE consume más energía al buscar constantemente red móvil. Para obtener la máxima duración diaria de batería, el modelo Bluetooth + WiFi ofrece un rendimiento superior.

¿Cuál deberías comprar?

Si sueles llevar tu móvil contigo siempre, buscas la mejor relación calidad-precio y quieres optimizar la autonomía de la batería, elige el Galaxy Watch WiFi.

Pero si haces deporte al aire libre sin llevar el móvil, valoras salir de casa ligero, pudiendo hacer llamadas de emergencia y tu operador admite el servicio de eSIM, elige el Galaxy Watch LTE. ¡Así de sencillo!