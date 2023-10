Ya ha pasado más de una década desde que Google lanzó el primer Chromebook a mediados de 2011 y, desde entonces, se les considera en el mercado como portátiles de rendimiento modesto. Sin embargo, esto está por cambiar. Google acaba de presentar un nuevo estándar para los portátiles con ChromeOS que promete elevar la potencia de estos dispositivos y convertirlos en portátiles mucho más productivos.

Estamos hablando de Chromebook Plus, una nueva categoría de Chromebooks con el doble de rendimiento y funciones potenciadas por inteligencia artificial. A continuación, te contamos todas las características de estos nuevos portátiles y las novedades que trae este estándar de Google.

Chromebook Plus: el nuevo estándar para portátiles con ChromeOS apuesta por la IA y el doble de rendimiento

El nuevo estándar Chromebook Plus les exige a los fabricantes de este tipo de portátiles las siguientes especificaciones mínimas: procesadores Intel Core i3 12ª Gen, Ryzen 3 7000 o versiones superiores, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, pantalla y cámara frontal con resolución Full HD+ (1080p). Según Google, con esto se garantizará el doble de rendimiento en comparación con los Chromebook convencionales.

Y en lo que respecta a software, ChromeOS también se renueva con el estándar Chromebook Plus. El sistema operativo ahora adopta el lenguaje de diseño Material You que estrenó Android 12. Además, viene con un montón de mejoras y funciones potenciadas por inteligencia artificial. Por ejemplo, en videollamadas optimiza la iluminación y claridad de la imagen de manera automática, desenfoca el fondo y cancela el ruido que no sea la voz del usuario.

Asimismo, Google Fotos estrena el borrador mágico que elimina con inteligencia artificial objetos indeseados en una imagen. También cuenta con una IA generativa integrada que puede redactar correos electrónicos, crear imágenes a partir de texto, fondos de pantalla para el Chromebook, etc. ¿Llegarán estas funciones a los antiguos Chromebooks? Sí, pero no a todos, solo a los dispositivos elegibles para la actualización Chromebook Plus OS.

Todos los nuevos Chromebook Plus y sus características

Google ha colaborado con 4 de sus principales socios para lanzar los primeros Chromebook Plus: Acer, ASUS, HP y Lenovo. Cada una de estas marcas ha presentado un par de modelos que cumplen con los requisitos mínimos de este estándar. Es probable que el próximo año otros fabricantes de Chromebook como Dell y Samsung lancen portátiles bajo este estándar. Aquí abajo te dejamos las especificaciones de los primeros 8 Chromebook Plus:

Acer Chromebook Plus 514

Características Acer Chromebook Plus 514 Pantalla 14″ Full HD+ (1920 x 1200 píxeles) con relación de aspecto 16:10, panel IPS LCD y gama de colores sRGB al 100 % Procesador AMD Ryzen 3 7320C con gráfica AMD Radeon 610M. RAM 8 GB o 16 GB de tipo LPDDR5X. Almacenamiento 128 GB de tipo UFS o 256 GB y 512 GB en formato SSD. Conectividad y extras 2 x USB-C (3.2 Gen 1), 1 x USB-A (3.2 Gen 1), HDMI 1.4, jack para auriculares, WiFi 6E y Bluetooth 5.1. Sistema operativo ChromeOS.

Acer Chromebook Plus 515

Características Acer Chromebook Plus 515 Pantalla 15,6″ Full HD+ (1920 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 16:10, panel IPS LCD y gama de colores sRGB al 100 % Procesador Intel Core i3-1215U con gráfica Intel UHD. RAM 8 GB o 16 GB de tipo LPDDR5X. Almacenamiento 128 GB de tipo UFS o 256 GB y 512 GB en formato SSD. Conectividad y extras 2 x USB-C (3.2 Gen 1), 1 x USB-A (3.2 Gen 1), HDMI 1.4, jack para auriculares, WiFi 6E y Bluetooth 5.1. Sistema operativo ChromeOS.

Asus Chromebook Plus CX34

Características Asus Chromebook Plus CX34 Pantalla 14″ Full HD+ (1080p) panel IPS LCD. Procesador Intel Core i3-1215U con gráfica Intel UHD. RAM 8 GB o 16 GB de tipo LPDDR5X. Almacenamiento 128 GB o 256 GB de tipo UFS y 512 GB en formato SSD. Conectividad y extras 2 x USB-C (3.2 Gen 1), 2 x USB-A (3.2 Gen 1), HDMI 1.4, jack para auriculares, WiFi 6 y Bluetooth 5.2. Sistema operativo ChromeOS.

Asus Chromebook Plus CM34 Flip

Características Asus Chromebook Plus CM34 Flip Pantalla 14″ Full HD+ (1080p) panel IPS LCD. Procesador AMD Ryzen 3 7320C con gráfica AMD Radeon. RAM 8 GB de tipo LPDDR5X. Almacenamiento 128 GB en formato SSD. Conectividad y extras 2 x USB-C (3.2 Gen 1), 1 x USB-A (3.2 Gen 1), HDMI 2.1 TMDS, jack para auriculares, ranura para microSD, WiFi 6 y Bluetooth 5.3. Sistema operativo ChromeOS.

HP Chromebook Plus 15

Características HP Chromebook Plus 15 Pantalla 15,6″ Full HD+ (1080p) panel IPS LCD con tasa de refresco de 144 Hz. Procesador Intel Core i3-N305 con gráfica Intel UHD. RAM 8 GB de tipo LPDDR5. Almacenamiento 128 GB o 256 GB en formato SSD. Conectividad y extras 2 x USB-C (3.2 Gen 1), 1 x USB-A (3.2 Gen 1), jack para auriculares, ranura para microSD, WiFi 6E y Bluetooth 5.3. Sistema operativo ChromeOS.

HP Chromebook Plus x360 14

Características HP Chromebook Plus x360 14 Pantalla 14″ Full HD+ (1920 x 1200 píxeles) panel táctil IPS LCD. Procesador Intel Core i3-1215U con gráfica Intel UHD. RAM 8 GB o 16 GB de tipo LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB, 256 GB o 512 GB en formato SSD. Conectividad y extras 2 x USB-C (3.2 Gen 1), 1 x USB-A (3.2 Gen 1), jack para auriculares, ranura para microSD, WiFi 6E y Bluetooth 5.3. Sistema operativo ChromeOS.

Lenovo Slim 3i Chromebook Plus

Características Lenovo Slim 3i Chromebook Plus Pantalla 14″ Full HD+ (1080p) panel IPS LCD con sRGB al 100 %. Procesador Intel Core i3-N305 con gráfica Intel UHD. RAM 8 GB de tipo LPDDR5. Almacenamiento 128 GB o 256 GB en formato eMMC. Conectividad y extras 1 x USB-C (3.2 Gen 2), 2 x USB-A (3.2 Gen 1), HDMI 1.4, jack para auriculares, WiFi 6E y Bluetooth 5.1. Sistema operativo ChromeOS.

Lenovo Flex 5i Chromebook Plus

Características Lenovo Flex 5i Chromebook Plus Pantalla 14″ Full HD+ (1080p), panel IPS LCD con relación de aspecto 16:10. Procesador Intel Core i3-1315U con gráfica Intel UHD. RAM 8 GB de tipo LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB en formato eMMC y 256 GB o 512 GB de tipo SSD. Conectividad y extras 1 x USB-C (3.2 Gen 2), 1 x USB-C (3.2 Gen 1), 1 x USB-A (3.2 Gen 1), jack para auriculares, ranura para microSD, WiFi 6 y Bluetooth 5.0. Sistema operativo ChromeOS.

Precios y disponibilidad de los nuevos Chromebook Plus

Los primeros Chromebook Plus llegarán a España este próximo 9 de octubre y estarán disponibles con un precio de partida de 449 € en sus versiones de almacenamiento y RAM más básicas (8 GB + 128 GB). Se podrán comprar en tiendas minoristas como Amazon y en la web oficial de cada fabricante.