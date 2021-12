Sin duda alguna, una de las cosas que más nos ha gustado de Android 12 es el innovador Material You. Este es un nuevo estilo de diseño de Google que destaca por ofrecer una interfaz dinámica que adapta el color de los iconos, menús y botones en función al fondo de pantalla elegido.

Pero no es necesario que tu móvil tenga Android 12 para disfrutar del estilo Material You. Uno de los launchers más populares de la Google Play acaba de lanzar una actualización en la que incorpora este lenguaje de diseño. ¿Quieres saber cómo descargarlo? Pues enseguida te contamos.

Niagara, el launcher con el que puedes tener Material You en cualquier móvil

Niagara es de los launchers más limpios y minimalistas que puedes instalar en tu móvil. Con la reciente llegada de Android 12, los desarrolladores no han demorado en incorporar elementos de esta nueva versión del sistema operativo de Google. Es así como la versión 1.5.0 del Niagara Launcher trae el diseño Material You.

Este launcher ajusta la paleta de colores de la interfaz con las tonalidades del fondo de pantalla. Sin embargo, por el momento, este ajuste dinámico solo funcionará en la barra alfabética del costado, la herramienta de búsqueda y el botón de Niagara. Se espera que en la próxima actualización se incluyan más elementos de la interfaz.

Asimismo, el Niagara Launcher trae ese estilo más redondeado de las ventanas y widgets de Android 12. Además del aspecto estético, este launcher viene con otra de las nuevas funciones de la última versión de Android: la ubicación aproximada. Esta es una mejora en privacidad que protege la ubicación exacta de los usuarios al no aportar dicha información a las apps.

¿Cómo descargar la última versión del Niagara Launcher?

Si bien puedes descargar el Niagara Launcher desde la Google Play, la nueva versión que trae Material You se encuentra en fase beta, por lo que no está disponible para su descarga desde la tienda de Android. Pero no te preocupes, desde la página de GitHub de sus desarrolladores puedes descargar el APK para instalarlo y comenzar a probar el diseño estético de Android 12 en tu móvil.