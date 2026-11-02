Si bien Spotify siempre ha sido una plataforma que se puede disfrutar un montón con una suscripción gratis, lo cierto es que la brecha con los usuarios premium cada vez es más grande. La compañía no para de introducir novedades cada poco tiempo, algunas para todos y otras tantas para usuarios de pago.

Sin embargo, ¿qué pasaría si te decimos que Spotify podría lanzar en breve una característica que está fuera de todas sus suscripciones? Sí, no estaría disponible para usuarios gratis, pero tampoco para usuario premium. Se trata de los remixes con IA dentro de Spotify, que llegarían en 2027 y serían de pago, pero un pago extra al de tu suscripción actual.

Para hacer remixes con IA Spotify podría exigirte un pago extra, incluso siendo usuario premium

Según un informe publicado en Financial Times, Spotify estaría trabajando en una nueva característica impulsada por inteligencia artificial. La misma llegaría a inicios de 2027 y permitirá que los suscriptores utilicen IA para remezclar canciones ya existentes.

No hay una fecha concreta, pero la filtración estima que los remixes con IA podrían llegar cerca de los Grammy, en febrero. No obstante, Spotify todavía estaría afinando detalles con diferentes discográficas para ver hasta dónde podrían llegar estos remixes.

Ahora, si bien esta característica pudiese ser un éxito entre los usuarios, lo que más llama la atención del informe no son los remixes hechos por IA. Lo que ha encendido las alarmas son los precios y la forma de acceder a esta novedad: los remixes de IA no se incluirán como parte de la suscripción premium de Spotify.

La remezcla con IA será una característica que obligaría a pagar entre cuatro y cinco dólares adicionales a los usuarios premium que quieran disfrutarla. Los planes de Spotify seguirán siendo los mismos, pero ahora tendrás que pagar más si lo quieres todo.

Esto abre un debate importante porque, aunque no exista un nuevo nivel de suscripción, los usuarios premium de Spotify serán menos premium que ahora. Además, esta característica podría sentar un precedente y hacer que Spotify luego lance otras novedades como adicionales fuera de la suscripción premium, encareciendo de manera importante su plataforma.

Ian Moore, un analista de la firma Bernstein Research, estima que entre el 7% y el 8% de los suscriptores de Spotify en Estados Unidos podrían contratar estos remixes con IA para finales de 2028.

Es una estimación bastante modesta para un periodo de dos años de funcionamiento. Sin embargo, deja ver un fenómeno muy común en redes hoy en día: es muy probable que muchos se monten en la ola del FOMO cuando esto se lance y Spotify facture muchísimo rápidamente, pero luego irán abandonando hasta que solo un pequeño porcentaje siga pagando.

En ese momento será cuando Spotify evalúe si vale la pena mantener, o no, esta nueva estrategia de comercialización con nuevas funcionalidades por fuera de sus planes de pago tradicionales.

¿Cómo quedarán los derechos de las canciones remezcladas con IA en Spotify? ¿Qué beneficio obtendrán los artistas originales?

Pero a todas estas, ¿qué piensan los artistas y las disqueras sobre que cualquiera que pague pueda remezclar sus creaciones con IA? ¿Recibirán algún beneficio? ¿Será una funcionalidad a las que todos los artistas deberán sumarse si están en Spotify? De momento no hay nada concreto, pero sí se rumorean algunas cosillas.

Como ya dijimos, Spotify se ha reunido con varias disqueras en las últimas semanas, especialmente con Universal Music Group (la más grande de todas). Se dice que las disqueras ven con buenos ojos esta nueva función, pero el reto está en que los artistas acepten.

Según se comenta, los huesos más duros de roer han sido las grandes estrellas contemporáneas, esas que están dominando las listas actualmente. Muchas no ven con buenos ojos esta medida, aunque Spotify trabaja arduamente en convencerlas. ¿Cómo? Con diferentes incentivos.

El primero es dejar que la participación de cada artista sea opcional, independientemente de lo que los sellos discográficos hayan acordado con Spotify. Otro incentivo es que los remixes se contabilicen entre las reproducciones de las canciones originales, algo que traerá posicionamiento y beneficios económicos a los artistas. Por último, los derechos de autor de los remixes también se mantendrían del lado de los artistas originales, nada de dárselos a Spotify o a los usuarios.

¿Será suficiente para convencerlos? ¿Qué piensas sobre esta nueva estrategia comercial de Spotify?