¿Aceptas todos los permisos sin mirar? Es un hábito muy común, pero peligroso en Android. Entre todos los accesos, el de accesibilidad es el más crítico: aunque nació para ayudar a personas con discapacidad, el malware lo utiliza para ver tu pantalla y pulsar botones en la sombra.

Por esa razón, conviene comprobar quién tiene este privilegio ahora mismo para evitar que una aplicación maliciosa tome el control total de tu dispositivo sin que te des cuenta. Enseguida te explicamos todo lo que necesitas saber para detectar si diste permiso a controlar tu Android a una app.

¿Qué es el permiso de accesibilidad en Android?

Para entender el riesgo, imaginemos este permiso como las llaves maestras de un edificio. El sistema de accesibilidad en Android nació como una noble herramienta de inclusión, permitiendo que aplicaciones especializadas lean textos en voz alta, describan elementos visuales o faciliten la navegación a usuarios con necesidades especiales.

El problema surge cuando una app maliciosa o un troyano disfrazado de utilidad común convence al usuario de activar esta función. Al hacerlo, le estamos entregando a terceros la facultad de registrar cada pulsación de teclas, leer notificaciones privadas, extraer credenciales de acceso y ejecutar acciones sin que nos demos cuenta. De ahí a que mantener el control sobre qué aplicaciones tienen este nivel de autonomía sea una necesidad para proteger nuestra vida digital.

Cómo verificar y revocar el permiso de accesibilidad en tu Android

Afortunadamente, revisar el estado de tu dispositivo y asegurarte de que ninguna aplicación intrusiva tenga el control absoluto no te tomará más de un minuto. Sigue estos sencillos pasos para auditar tu teléfono:

Abre la app Ajustes en tu Android (el icono con forma de engranaje).

en tu Android (el icono con forma de engranaje). Desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción llamada Accesibilidad . Dependiendo de la capa de personalización de tu fabricante, esta opción puede estar dentro de los ajustes generales o en la sección de administración del sistema.

. Dependiendo de la capa de personalización de tu fabricante, esta opción puede estar dentro de los ajustes generales o en la sección de administración del sistema. Dentro de Accesibilidad, busca una pestaña o apartado que diga Aplicaciones instaladas , Servicios instalados o simplemente Accesibilidad .

, o simplemente . Aquí verás todas las aplicaciones a las que se les ha concedido este permiso especial . Lee detenidamente cada nombre. Si encuentras una aplicación desconocida, una linterna, un editor de fotos o un juego que tenga activado este servicio, sospecha de inmediato.

. Lee detenidamente cada nombre. Si encuentras una aplicación desconocida, una linterna, un editor de fotos o un juego que tenga activado este servicio, sospecha de inmediato. Pulsa sobre cualquier aplicación que te genere dudas o que no necesite esta función para operar, y cambia el interruptor a la posición de apagado (desactivado).

¡Listo! Con estos sencillos pasos habrás cortado de raíz cualquier intento de control no autorizado sobre tu dispositivo. Te recomendamos hacer esta pequeña revisión de forma periódica para asegurarte de que tu Android se mantiene tan seguro y privado como el primer día.