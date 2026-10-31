Si te gusta escuchar tus canciones favoritas en los auriculares con la máxima calidad posible, seguramente te has preguntado alguna vez si tus soportan audio sin pérdida (lossless). De ser así, te interesa leer este artículo hasta el final.

De antemano te advertimos que la respuesta probablemente te sorprenderá. Pero, para que no te quede ninguna duda, primero debemos aclararte qué es exactamente el audio sin pérdida. Este término se refiere a un formato de sonido que ofrece una representación 100% idéntica a la fuente original del mismo.

El audio sin pérdida conserva intactas todas las cualidades sonoras de la grabación de estudio. Adicionalmente, se consigue evitando cualquier tipo de método de compresión digital destructiva que altere el sonido o degrade su calidad.

¿Cómo saber si tus auriculares realmente soportan audio sin pérdida?

Ahora que ya sabes qué es el audio sin pérdida, podemos pasar a la gran pregunta. Te adelantamos algo: por muy caros o buenos que sean tus auriculares Bluetooth, es prácticamente un hecho que te están proporcionando audio con pérdida.

La razón de esto es que, cuando tu teléfono transmite audio de forma inalámbrica, siempre se produce un margen de pérdida durante la decodificación de la música. Si a eso le sumas las interferencias que sufre la señal en el aire durante la transmisión, el resultado se aleja del formato original.

Es cierto que existen códecs Bluetooth más avanzados que otros y algunos intentan mitigar este fallo recurrente. A pesar de esto, la realidad es que ningún auricular inalámbrico actual escapa a este límite, sin importar la marca.

Sin embargo, existe una solución infalible y se trata de los auriculares con cable. Por sorprendente que parezca, los auriculares que se conectan mediante un cable (ya sea USB-C o un jack tradicional de 3.5 mm) reciben la señal de forma directa desde la fuente y la reproducen tal cual fue grabada, evitando por completo este cuello de botella.

¿Cuáles son los mejores códecs Bluetooth para minimizar la pérdida?

A pesar de este cuello de botella inalámbrico, la tecnología ha avanzado enormemente. Los códecs de audio Bluetooth más modernos consiguen transmitir un sonido de excelente calidad. Si quieres unos auriculares inalámbricos que reduzcan la pérdida lo más posible, busca modelos compatibles con los siguientes códecs:

AptX Lossless: hasta la fecha, este es el único que se acerca a proporcionarte audio sin pérdida por Bluetooth. Desarrollado por Qualcomm, llega a escalar hasta 1.2 Mbps en condiciones de señal limpia, entregando una calidad idéntica a la de un CD (16-bit/44.1 kHz).

hasta la fecha, este es el único que se acerca a proporcionarte audio sin pérdida por Bluetooth. Desarrollado por Qualcomm, llega a escalar hasta en condiciones de señal limpia, entregando una calidad idéntica a la de un CD (16-bit/44.1 kHz). LDAC: fue creado por Sony y opera a una tasa de bits de hasta 990 kbps. Aunque técnicamente sigue siendo un códec con pérdida, maneja un volumen de datos tan elevado que preserva los detalles y frecuencias altas de forma sobresaliente. Es el estándar de alta resolución más extendido en Android.

fue creado por Sony y opera a una tasa de bits de hasta Aunque técnicamente sigue siendo un códec con pérdida, maneja un volumen de datos tan elevado que preserva los detalles y frecuencias altas de forma sobresaliente. Es el estándar de alta resolución más extendido en Android. AptX Adaptive / aptX HD: estos códecs también fueron desarrollados por Qualcomm. AptX HD alcanza los 576 kbps con soporte para audio de 24 bits, mientras que aptX Adaptive prioriza la estabilidad, ajustando dinámicamente la tasa de bits para evitar cortes molestos cuando hay interferencias en la calle.

estos códecs también fueron desarrollados por Qualcomm. alcanza los con soporte para audio de 24 bits, mientras que prioriza la estabilidad, ajustando dinámicamente la tasa de bits para evitar cortes molestos cuando hay interferencias en la calle. AAC: si utilizas un iPhone y tienes auriculares compatibles con dicho móvil, como los AirPods, AAC es tu mejor opción. Aunque ronda los 256 kbps , su modelo psicoacústico es muy eficiente y aprovecha al máximo los recursos de iOS para ofrecerte un sonido limpio y equilibrado dentro de las limitaciones inalámbricas de las que hemos hablado.

Conclusión: si quieres audio sin pérdida, usa auriculares de cable

Eso sí, tanto tu móvil como tus auriculares deben ser compatibles con dichos códecs para poder aprovecharlos. Así que, ya lo sabes, si buscas el audio sin pérdida más puro e impecable, la única alternativa real sigue siendo los auriculares de cable. Si quieres la máxima calidad posible vía Bluetooth, busca unos auriculares compatibles con el códec aptX Lossless, asegurándote de que tu teléfono también lo soporte.

Si tus auriculares o tu móvil no son compatibles con este códec, tu mejor opción en el ecosistema Android será recurrir a LDAC, que ofrece un rendimiento excelente. Antes de finalizar, te invitamos a darle un vistazo a estos auriculares de cable por si quieres probar alguno.

Y tú… ¿sigues prefiriendo los auriculares Bluetooth o vas a cambiarlos por unos auriculares de cable?