Cómo enviar un audio en los comentarios de un TikTok

Los comentarios de TikTok ya no tienen por qué ser solo texto. La red social ahora permite dejar mensajes de voz debajo de los vídeos, igual que cuando mandas un audio por un chat, para reaccionar a una publicación sin tener que escribir.

La novedad llega después de que TikTok incorporase los audios y las imágenes en sus mensajes privados. Ahora cualquiera que tenga activada esta función puede grabar su comentario directamente desde el vídeo.

¿Cómo enviar un comentario de voz en TikTok? Guía paso a paso

El procedimiento es muy parecido al de escribir un comentario normal. Solo necesitas permitir el acceso al micrófono del móvil y que la función esté disponible en tu cuenta.

Abre TikTok y busca el vídeo en el que quieras comentar.

en el que quieras comentar. Pulsa el icono de “Comentarios”, situado a la derecha.

Toca el campo “Agregar comentario”.

Pulsa el icono del micrófono que aparece junto al cuadrado de texto.

Graba con tu voz lo que quieras decir .

. Cuando termines, pulsa “Detener” (el botón con forma de cuadrado).

Toca “Enviar” (botón rojo) para publicar la grabación.

El audio aparecerá en el cajón de los comentarios.

Vale añadir que puedes grabar hasta 60 segundos, así que es suficiente para una reacción, una explicación breve o una pregunta del creador.

¿Cómo se escuchan los audios y qué pasa con la transcripción?

Los demás usuarios verán un comentario de voz que podrán reproducir pulsando sobre él. No es necesario abrir un chat ni salir del vídeo.

Además, TikTok puede mostrar una transcripción automática debajo del audio, de modo que otras personas puedan leer lo que has dicho sin activar el sonido. Como ocurre con cualquier reconocimiento de voz, algunas palabras pueden transcribirse incorrectamente, especialmente si hay ruido de fondo.

Por otro lado, recuerda que el comentario es público dentro de la conversación de vídeo, por lo que te recomendamos no compartir datos personales en la grabación.

¿Por qué no aparece el micrófono en los comentarios de TikTok?

TikTok está activando los comentarios de voz progresivamente y los ha anunciado para sus usuarios de 18 años o más. Si no ves el micrófono, deberás actualizar la app a la última versión desde Google Play o App Store (según tu teléfono).

En Android, además, puedes comprobar si TikTok ofrece acceso a su programa beta, pues descargando TikTok Beta podrías acceder a esta función antes de que sea lanzada oficialmente en tu región.