TikTok parece que no sale nunca del ojo del huracán, aunque siempre sucede por el mismo motivo: la falta de mecanismos de seguridad y privacidad suficientemente sólidos dentro de la plataforma. Durante años se ha señalado a ByteDance de recolectar información privada, también de que su algoritmo genere adicción, pero ahora España va todavía más allá.

El Ministerio de Juventud e Infancia podría hacer que TikTok sea prohibido en España por temas de abuso infantil. Sí, así como lo lees, pues parece que la plataforma no toma las medidas adecuadas para impedir que este tipo de material se difunda a través de ella.

El Ministerio de Juventud e Infancia de España pide a la Fiscalía General tomar acción sobre casos de abuso sexual infantil en TikTok

Después de que el equipo de la Fundación Maldita.es publicase su investigación sobre presuntos casos de abuso sexual infantil dentro de TikTok, el Ministerio de Juventud e Infancia de España ha decidido actuar.

El organismo presidido por Sira Rego envió un comunicado a la Fiscalía General del Estado en el que les exige actuar de inmediato sobre los más de mil vídeos de presuntos caso de abuso sexual infantil que se están difundiendo a través de TikTok y la proliferación de perfiles de potenciales pedófilos.

Rego plantea en el documento que la Fiscalía «en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que puedan estar afectados». Además, en el mismo escrito plantea la posibilidad de paralizar los servicios de TikTok en España, si la Fiscalía lo considera oportuno.

Junto a este documento, se conoció que la ministra también solicitó una reunión urgente con el equipo de representantes de TikTok (ByteDance) en España. De la reunión no solo espera obtener una explicación sobre lo que está sucediendo en esta red social, también quiere conocer las acciones inmediatas que se tomarán para combatir estos casos y garantizar la protección de los infantes y adolescentes en la plataforma.

Rego asegura que los hechos documentados por la investigación de Maldita.es «son de extrema gravedad y requieren una respuesta inmediata y coordinada de todas las administraciones competentes, tanto en el ámbito nacional como el europeo”.

¿Qué significa esto? Que de momento es un problema de TikTok únicamente con España, pero que podría escalar a nivel internacional en breve. Seguramente la plataforma tome acciones para evitarlo, y esperemos sea así, pero a TikTok se le estaría haciendo de noche bastante rápido.

Maldita.es apunta a que existen más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos en TikTok

Ahora bien, hablemos un poco sobre la investigación para dar contexto y que puedas entender la magnitud del problema que están denunciando la Fundación Maldita.es y el Ministerio de Juventud e Infancia de España.

El reportaje hecho por la Fundación detectó en TikTok la distribución de más de mil vídeos de abuso sexual infantil. No son pocos, y lo grave es que estos vídeos juntos superan los 48 millones de visualizaciones.

La investigación también permitió identificar una red de más de 20 mil perfiles potencialmente pedófilos que intercambian o venden este tipo de contenido en la plataforma. Y de ellos, más de 7 mil perfiles son en español.

Asimismo, dieron con más de 90 transmisiones en vivo de menores de edad, de 17 países diferentes, que ejecutaban diferentes acciones a cambio de dinero, en algunos casos sexuales.

Y como si todo eso no fuese suficiente, Maldita.es identificó 780 cuentas que utilizan TikTok para captar a potenciales compradores de material de abuso sexual infantil, así como una comunidad con más de 2 mil miembros que buscaban y compartían contenido de bebés.

En fin, que se trata de una investigación con hallazgos muy oscuros, de ahí el tamaño de la reacción gubernamental española. No es poca cosa y esperamos se tome acción inmediata y severa al respecto.