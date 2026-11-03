La copia de seguridad automática de Android a PC es oficial

Google se ha centrado últimamente en automatizar gran parte de sus servicios. Y ahora, así como podemos programar una exportación automática en Google Fotos, la empresa ya confirmó oficialmente una función que muchos usuarios de Android llevaban tiempo esperando. Se trata de la copia de seguridad automática de fotos y vídeos desde el móvil hasta un PC con Windows, sin necesidad de cables ni de pasar por la nube.

La compañía incluyó esta novedad en las notas de la versión de noviembre de 2026 de sus Servicios de Sistema, dentro de Google Play Services v26.43, bajo el apartado de conectividad entre dispositivos. Aunque la mención es breve y sin grandes explicaciones, supone la primera vez que la empresa reconoce de forma pública una herramienta que hasta ahora solo había dejado pistas en sus ajustes.

Solo necesitas Quick Share para que Google haga su magia

La idea resulta muy sencilla y práctica. El usuario mantiene su smartphone cerca del ordenador, ambos equipos con la misma cuenta de Google, y Quick Share se encarga de guardar automáticamente las fotos y los vídeos en el disco del PC a través de la red doméstica.

No hace falta conectar ningún cable, ni contratar un servicio de almacenamiento en la nube, ni depender de la conexión a internet más allá de la red local. Para ponerlo en marcha, basta con abrir la aplicación Quick Share para Windows, que también debe estar actualizada, y seguir unos pasos iniciales muy intuitivos.

Este movimiento encaja con una tendencia clara: facilitar que el móvil y el ordenador trabajen juntos sin complicaciones. Hasta ahora, muchas personas recurrían a cables, a aplicaciones de terceros o a servicios en la nube para trasladar sus recuerdos fotográficos.

Con esta función, el proceso se vuelve casi invisible: el smartphone se sincroniza con el PC y las imágenes quedan a salvo sin que el usuario tenga que pensar en ello. Es una solución cómoda para quienes acumulan miles de fotos y vídeos y quieren conservarlos en un lugar seguro y accesible.

La nueva actualización llegará de forma gradual

Conviene tener paciencia, eso sí. Las actualizaciones de Google Play Services llegan de forma gradual, así que la función puede tardar un tiempo en aparecer en cada móvil, incluso después de que la actualización se haya publicado.

Además, algunos rumores anteriores apuntaban a posibles limitaciones en ciertos modelos de Samsung, aunque las notas oficiales no mencionan ninguna restricción de ese tipo, por lo que habrá que esperar para comprobarlo.

En resumen, la copia de seguridad automática de Android a PC ya es una realidad oficial. Y, por supuesto, llega para simplificar la vida digital de millones de usuarios.

Fuente | Android Authority