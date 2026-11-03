El fracaso de Android 17 solo está en el 1% de móviles

Android 17 lleva varios meses entre nosotros, pero encontrarlo instalado fuera de los Google Pixel sigue siendo complicado. Los últimos datos publicados por Google muestran una realidad muy llamativa: solo alrededor del 1% de los dispositivos Android utiliza la versión más reciente, pese a que comenzó a distribuirse en junio.

Eso sí, hablar de fracaso definitivo sería precipitado. Muchos fabricantes apenas están empezando a actualizar sus móviles y los datos no recogen necesariamente los últimos despliegues. Lo que sí dejan claro es que, una vez más, tener una nueva versión de Android disponible no significa que llegue rápidamente a todo el mundo.

Android 16 manda y las versiones antiguas siguen muy presentes

Las cifras recopiladas por Google del 19 de octubre de 2026 sitúan a Android 16 en primera posición con un 25,4%. Es un salto importante respecto al 7,5% registrado en el anterior informe, publicado a comienzos de año. Android 14 ocupa el segundo puesto con un 15,3%, seguido de Android 15 con un 14,7%.

La sorpresa aparece al mirar más atrás. Android 13 todavía representa el 11,8%, Android 11 alcanza el 10,5% y Android 12 conserva un 9,6%. Incluso Android 8.1, lanzado hace casi una década, supera a Android 17 con un 1,5%.

En conjunto, el 43,6% de los dispositivos analizados sigue utilizando Android 13 o una versión anterior. Es una muestra de lo complicado que resulta mantener actualizado un sistema que utilizan tantas marcas, cada una con sus propios calendarios.

Conviene recordar que Google no cuenta individualmente todos los móviles del mundo: sus características reflejan dispositivos activos que han contactado con Google Play durante un periodo de siete días. Sirven para observar tendencias, pero no para determinar cuántos teléfonos se han vendido con cada versión.

¿Por qué Android 17 todavía está tan poco extendido?

Google estrenó Android 17 en sus Pixel en el mes de junio, junto con novedades de inteligencia artificial, personalización y seguridad. Sin embargo, el resto de fabricantes necesita adaptar el sistema a sus dispositivos, realizar pruebas y distribuirlo por modelos y regiones.

Samsung, uno de los mayores fabricantes de Android, empezó a extender One UI 9 hace relativamente poco. Buena parte de los Galaxy que recibirán Android 17 probablemente todavía no figuraba entre los actualizados cuando Google recogió los datos.

Y ni siquiera dos teléfonos del mismo fabricante tienen por qué recibirla el mismo día: influyen la gama, el país, la disponibilidad regional y los operadores.

Si estás esperando, puedes comprobar la lista de móviles previstos para actualizar a Android 17, pero recuerda que las fechas dependen de cada marca. El próximo informe debería reflejar mejor el despliegue. Por ahora, ese 1% habla tanto del ritmo de las actualizaciones como de lo pronto que se ha metido.

Fuente | 9to5Google