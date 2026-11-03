Wear OS 8 todavía está en el horno, pues Wear OS 7 se lanzó apenas en mayo. No esperamos ver esta nueva versión hasta dentro de unos meses, pero eso no significa que no podamos ir conociendo algunas de las cosas que podrían llegar con ella, como acaba de pasar.

Una nueva actualización en Android Studio acaba de revelar que Wear OS 8 añadirá una barra de estado con hora e iconos en los relojes. Es un cambio que parece pequeño, pero que puede ser sumamente útil si se implementa correctamente.

En Wear OS 8 podrás ver la hora en cualquier momento y recibir pequeños avisos desde su nueva barra de estado

Android Studio acaba de actualizar Wear OS 7.1 Canary en su emulador y añadieron una nueva funcionalidad que pidieron probar a los usuarios.

Se trata de una barra de estado similar a la que tenemos años viendo en Android, pero simplificada. Estará ubicada en la parte superior de la pantalla y mostrará la hora, pero también otros pequeños íconos con información importante.

Entre los iconos de estado que aparecen están los de micrófono activo, ubicación, conectividad e información de la batería. Solo uno de ellos se mostrará a la vez, según su prioridad dentro del sistema. Y sí, de momento son pocos, pero seguramente se añadan más en el futuro.

Es una característica que resulta más útil de lo que aparenta, pues permite consultar diferentes cosas de tu reloj sin siquiera tener que buscarlas por otro lado, pero ¿eso es todo? No, hay más.

Google sabe lo importante que es aprovechar al máximo cada píxel de la pantalla en un smartwatch, así que adaptó esta nueva barra de estado de una forma muy inteligente. Cuando el usuario se desplaza por los menús o alguna lista de elementos la barra de estado desaparece y vuelve a aparecer luego de un par de segundos de inactividad. Lo mismo sucede cuando se muestra algún mensaje a pantalla completa, como una advertencia (por ejemplo).

Además, los desarrolladores tienen la capacidad de ocultar la barra de estado en sus aplicaciones si deciden que necesitan toda la pantalla en algún momento. ¿Y si estás en la pantalla de inicio de tu smartwatch, esa donde ya se muestra la hora? Google lo ha pensado todo y la hora no se mostrará en la barra de estado si ya hay un reloj adicional en pantalla.

Según Google, esta novedad también está pensada para mantener la coherencia visual en Wear OS, pues la tipografía utilizada, los iconos y ubicación se adaptan perfectamente a otros elementos de sistema y de las propias apps.

Ahora bien, ¿cuándo llegará al mercado? Como ya dijimos, Google pidió a los usuarios que probaran esta característica y enviaran sus comentarios al respecto. Esto indica que se trata de un experimento, no de algo que ya es un hecho que se implementará.

Aparte, esta nueva barra de estado apareció en Wear OS 7.1 Canary, que es la versión de prueba de Wear OS y no la estándar que llegará a los smartwatches. No esperes a que llegue con Wear OS 7.1, si acaso se verá para Wear OS 8 el próximo año y si es que la retroalimentación de la comunidad es positiva.