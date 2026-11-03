Recientemente, se descubrió que Google mantiene activa por defecto una función que asocia tu número telefónico a cada cuenta vinculada al móvil, ya sean cuentas personales, de trabajo o secundarias. Se trata de la opción de verificación del número de teléfono que Google presentó silenciosamente a través de su blog oficial.

Sobre el papel, esta característica busca simplificar el inicio de sesión, la recuperación de cuentas y evitar la creación de múltiples cuentas con un mismo dispositivo. Sin embargo, para muchos usuarios representa una práctica invasiva, ya que cruza datos entre cuentas que prefieren mantener separadas.

Si tú tampoco deseas que Google vincule tu número a tus otras cuentas de Google forma automática, a continuación, te explicamos cómo desactivar esta opción.

Cómo desactivar la verificación automática de número de teléfono de Google

Desactivar esta función es un proceso muy fácil de hacer desde los ajustes de tu móvil. Solo sigue estos pasos para bloquearla:

Abre los Ajustes en tu teléfono Android.

en tu teléfono Android. Busca y selecciona la opción de Google .

. Toca en la pestaña de Todos los servicios .

. Ahora baja hasta la sección Seguridad y privacidad y entra en Verificación del número de teléfono .

y entra en . Finalmente, desactiva el interruptor de Verificar automáticamente los números de teléfono.

Ten en cuenta que apagar este interruptor detiene futuras asociaciones automáticas, pero los números que ya se hayan vinculado previamente deben revisarse y eliminarse de forma manual en cada cuenta.

¿Cómo revisar y borrar el número en cuentas ya vinculadas?

Dado que Google no dispone de un panel centralizado para ver de un vistazo todas las cuentas conectadas a tu número, debes comprobarlas una por una de forma manual:

Abre los Ajustes de tu móvil, entra en Google y cambia a la cuenta que desees revisar desde el menú desplegable de tu cuenta.

de tu móvil, entra en y que desees revisar desde el menú desplegable de tu cuenta. Toca en Gestionar tu cuenta de Google.

Dirígete a la pestaña Información personal y desplázate hasta la sección Información de contacto .

y desplázate hasta la sección . Selecciona Teléfono, elige el número guardado y pulsa sobre el icono de la papelera para eliminarlo de ese perfil en concreto. Repite este proceso con el resto de tus cuentas.

Alternativas de seguridad recomendadas

Al retirar tu número de teléfono de cuentas secundarias para proteger tu privacidad, es muy importante que no las dejes desprotegidas. Te recomendamos configurar métodos alternativos de verificación, como llaves de acceso (passkeys) o aplicaciones de autenticación como Google Authenticator, para mantener tus otras cuentas de Google seguras.

Y cuéntanos… ¿Sabías que Google estaba vinculando tu número a todas las cuentas de Google que abrieras en tu móvil?