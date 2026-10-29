Cómo programar publicaciones de Instagram en PC

Preparar una publicación de Instagram en el ordenador suele ser más cómodo cuando tienes las fotos, los vídeos y los textos guardados allí. Lo que hasta hace poco resultaba bastante menos práctico era dejarlo todo listo para que el contenido apareciese otro día sin usar herramientas externas.

Esto, finalmente, acaba de cambiar. Instagram ya permite programar publicaciones directamente desde su página web y su aplicación para PC. Puedes escoger el día y la hora con hasta un mes de antelación, y no necesitas instalar ningún programa adicional.

¿Cómo programar publicaciones de Instagram desde el ordenador?

El procedimiento es prácticamente idéntico en la web y en la aplicación de Instagram para Windows. Si ya tienes preparada la foto o el vídeo, no te llevará más que unos minutos:

Entra en Instagram desde el navegador o abre la app para PC e inicia sesión.

desde el navegador o abre la app para PC e inicia sesión. Haz clic en el símbolo “+” (Crear), situado en el menú lateral.

Selecciona “Publicación”.

Sube la foto o el vídeo que quieras compartir.

Pulsa “Siguiente”.

Ajusta la imagen, añade filtros si los necesitas y vuelve a pulsar “Siguiente”.

Escribe el texto, añade los detalles que quieras y pincha en “Programar contenido”.

Elige la fecha y la hora, dentro del próximo mes.

Para terminar, haz clic en “Programar”.

Si realizaste todos los pasos, Instagram guardará la publicación para compartirla automáticamente cuando llegue el momento elegido. Así podrás preparar varias publicaciones al mismo tiempo sin tener que estar pendiente del ordenador después.

¿Dónde están tus publicaciones programadas?

Si quieres comprobar que todo ha quedado bien, tanto en la versión web como en la app para PC, puedes entrar en “Más” y elegir “Contenido programado”. Allí vas a encontrar un calendario con las publicaciones pendientes y podrás revisar tus detalles.

Esta posibilidad llega después de que Instagram facilitase programar publicaciones e historias desde el móvil con Meta Business Suite. La diferencia es que ahora puedes hacerlo desde Instagram en tu ordenador, sin usar esa herramienta.

Eso sí, de momento quedan fuera las historias y los famosos vídeos de 90 minutos, pues ese tipo de contenido no puede ser programado desde la versión de PC.