Después de años usando YouTube, es fácil acumular cientos de vídeos marcados con “Me gusta”. El problema llega cuando quieres hacer limpieza: quitarlos uno por uno desde la lista de reproducción puede llevarte muchísimo tiempo. Afortunadamente, hay una forma de borrarlos todos de golpe, sin instalar ninguna aplicación.

La función que permite hacer esto está algo escondida, pues se realiza desde el apartado “Mi Actividad” en la cuenta de Google, no directamente desde la lista de vídeos que te gustan. Aquí te vamos a explicar paso a paso cómo acceder a dicho lugar; ¡no te tomará más de 5 minutos!

Así puedes eliminar todos los “Me gusta” de YouTube desde el móvil

Antes de empezar, comprueba que estás utilizando la cuenta correcta, sobre todo si tienes varios perfiles de Google. Después, sigue esta ruta desde la aplicación de YouTube:

Abre YouTube y pulsa tu perfil , abajo a la derecha.

, abajo a la derecha. Toca “Cuentas”, en la parte superior izquierda.

Selecciona la cuenta correspondiente y pulsa “Administrar tu cuenta de Google”.

y pulsa “Administrar tu cuenta de Google”. Entra en “Datos y privacidad”.

Accede a “Mi Actividad”.

Busca el apartado “Busca tus actividades” y pulsa los tres puntos verticales .

. Selecciona “Otra actividad”.

Localiza “Historial de YouTube” y toca “Gestionar actividad”.

Abre la pestaña “Interacciones”.

Entra en “Me gusta y No me gusta de los vídeos”.

Pulsa los tres puntos verticales situados junto a “Google Mi Actividad”.

Elige “Eliminar todo” y confirma pulsando “Eliminar”.

Una vez confirmado, no tendrás que buscar los vídeos ni retirar cada valoración manualmente. El proceso afecta a la actividad de la cuenta que hayas seleccionado, así que revisa este detalle antes de confirmar.

¿Se borran también los “No me gusta”? ¿Se pueden recuperar?

Sí, como bien menciona Google en los ajustes de actividad, este método elimina tanto los “Me gusta” como los “No me gusta” que hayas dado a los vídeos. No puedes utilizar esta opción para borrar solamente los positivos y conservar los negativos.

Además, es una acción irreversible, ¿qué significa? Que una vez eliminado el registro, no existe una opción para restaurarlo. Eso no significa que desaparezcan tus suscripciones ni los vídeos que hayas publicado; estás eliminando tus valoraciones.

Estas interacciones también influyen las recomendaciones de YouTube, aunque borrarlas no reinicia por completo las sugerencias. Si además te molestan los vídeos cortos, aprovechamos para recordarte que también puedes quitar los Shorts de YouTube en segundos.

¿Cómo borrar los “Me gusta” desde el PC?

Al igual que el método que permite cerrar sesión de YouTube en una Smart TV a distancia, también puedes eliminar los “Me gusta” desde un PC. Solo debes acceder a la web de Google Mi Actividad y seguir los mismos pasos.

Sin mucho más que añadir, ten presente lo que te dijimos más arriba en el artículo: la eliminación de la actividad relacionada con los “Me gusta” no puede ser restaurada.