Llegó la época más terrorífica del año y, aunque WhatsApp no incluye un modo Halloween oficial en sus ajustes, con un poco de creatividad puedes transformar la aplicación por completo.

No te conformes con enviar el típico mensaje de «Feliz Halloween» a tus amigos. Con los 7 trucos que te dejamos a continuación puedes adornar tu WhatsApp para Halloween y sumergirte en una verdadera película de terror desde el momento en que abras tu chat.

Transforma tu cara con IA en un monstruo de pesadilla para tu foto de perfil

El primer paso para que tus contactos sientan el espíritu de la noche de brujas es renovar tu foto de perfil. Ya no necesitas disfrazarte en la vida real ni buscar una imagen genérica en Internet. Con la IA puedes convertirte en lo que quieras en cuestión de segundos.

Solo debes subir tu foto de perfil a una IA y pedirle mediante un texto o prompt que te caracterice. Puedes pedirle que te transforme en vampiro, bruja, hombre lobo, zombi o tu monstruo favorito de la cultura pop.

Si quieres aprender el paso a paso exacto para lograr los mejores resultados visuales, te recomendamos mirar este tutorial sobre cómo hacer fotos de Halloween con IA. Cuando tengas tu imagen generada, guárdala y colócala como tu foto de perfil en WhatsApp para asustar a cualquiera que te escriba.

Convierte el fondo de tus chats en un escenario de película de terror

El clásico tapiz claro u oscuro predeterminado de WhatsApp no encaja para nada con la atmósfera lúgubre de estas fechas. Cambiar el fondo de los chats individuales y grupales es muy sencillo y transforma por completo el aspecto de la aplicación mientras escribes. Para hacerlo, solo debes seguir estos pasos dentro de la app:

Ve a los Ajustes de WhatsApp.

de WhatsApp. Entra en la sección de Chats y luego presiona en Estilo predeterminado del chat .

y luego presiona en . Toca en Fondo y luego en Seleccionar imagen para elegir una de tu galería.

¿Dónde conseguir el mejor fondo? Ve a Google o a tu buscador preferido y escribe términos como «WhatsApp fondos Halloween» o «fondos de pantalla terror 4K». Encontrarás desde bosques tenebrosos cubiertos por la niebla hasta mansiones embrujadas y calabazas iluminadas. Descarga tu favorita y ponla como fondo para todos tus chats.

Invade tus conversaciones con la colección de stickers más escalofriante

Olvídate de esos días en los que tenías que descargar paquetes de stickers desde la Play Store o App Store. Hoy en día, WhatsApp cuenta con un buscador nativo muy potente que te permite encontrar cualquier sticker en tiempo real sin salir de la conversación. Para llenar tus chats de monstruos, solo debes hacer lo siguiente:

Abre cualquier chat y toca el icono de sticker que aparece sobre el teclado.

y toca el icono de que aparece sobre el teclado. Toca sobre la lupa de búsqueda que aparece en esta sección.

que aparece en esta sección. Escribe palabras clave como «Halloween», «terror», «zombi», «fantasma» o «calabaza».

Aparecerá un catálogo infinito de stickers estáticos y animados listos para enviar. Guarda en tu pestaña de «Favoritos» (marcándolos con la estrella) los que más te gusten para usarlos a lo largo de toda la semana de Halloween.

Viste tu teclado de gala oscura con colores y temas tenebrosos

El teclado es la herramienta que más usas mientras estás en WhatsApp, por lo que adaptarlo a la temática es crucial para lograr una experiencia inmersiva. Tanto si utilizas Android como si usas iPhone, la mejor alternativa para personalizarlo es descargar el teclado Gboard de Google.

Gboard te permite colocar la imagen de fondo que tú quieras detrás de las letras de tu teclado. El proceso es muy rápido: busca en Google una imagen con la frase «fondos de Halloween para teclado», encuentra una con la resolución adecuada y guárdala en tu galería de fotos.

Luego, abre las opciones del teclado Gboard, entra a la sección Tema, toca en el botón de añadir tema personalizado (+) y elige la foto que acabas de descargar. Para más detalles, puedes revisar esta guía sobre cómo personalizar el teclado Gboard en Android.

Dale una metamorfosis tétrica a tus grupos de WhatsApp

Los grupos de WhatsApp con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo son el lugar donde más interactúas. Aprovecha la temporada para tomar el control como administrador (o sugerírselo a quien lo sea) y tematizar por completo la comunidad.

Desata tu creatividad usando IA para crear una imagen de grupo aterradora y cambia la foto por esta creación. También juega con el nombre y la descripción. Por ejemplo, puedes renombrar el grupo de tu grupo de amigos a «La Cripta del Terror 🎃» o el de la oficina a «Los Zombis del Trabajo 👻».

Disfraza el icono de la aplicación de WhatsApp con un logo de Halloween

Para llevar el «modo Halloween» al extremo, no basta con cambiar el interior de la app. También debes cambiar el icónico verde de WhatsApp que ves todos los días en la pantalla de inicio de tu smartphone.

El primer paso es ir a Google, buscar «icono de WhatsApp Halloween» y guardar en tu teléfono un logo personalizado (por ejemplo, el icono verde envuelto en una calabaza con telarañas). A partir de ahí, el proceso varía según tu sistema operativo:

Si tienes Android: descarga la aplicación gratuita X Icon Changer desde la Play Store. Abre la app, selecciona WhatsApp, elige la imagen del logo de Halloween que descargaste de tu galería, confirma el cambio y listo.

Si tienes iPhone: no necesitas instalar nada. Abre la app Atajos (Shortcuts), crea un nuevo atajo y añade la acción Abrir app, seleccionando WhatsApp. Luego, toca el botón de información, selecciona Añadir a pantalla de inicio, pulsa sobre el icono pequeño para cambiar la foto y selecciona el icono de Halloween que guardaste previamente.

Para cerrar con broche de oro la transformación, tus estados de WhatsApp deben estar alineados con la temática de terror. Sorprende a tus contactos y sácales un buen susto compartiendo pequeños clips de vídeo directos a sus pantallas.

La forma más rápida de conseguir contenido impactante es abrir TikTok y buscar cosas como «vídeos de terror para estados», «screamer Halloween» o «scary clips». Cuando encuentres un vídeo que te guste o te haya sacado un susto, presiona el botón de Compartir y toca en Descargar. Por último, abre WhatsApp, sube el vídeo a tus estados y listo.

Y a ti… ¿Qué te parece esta forma de disfrazar tu WhatsApp para este Halloween?