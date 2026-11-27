WhatsApp está estrenando un modo de cámara dual para grabar lo que tienes delante y tu reacción al mismo tiempo, todo sin que tengas que usar otras aplicaciones. Como sucede con otras funciones, la novedad en cuestión está llegando poco a poco a Android. Aquí te vamos a explicar qué debes hacer para encontrarla y, lo más importante, cómo usarla; ¡no te lo puedes perder!

¿Qué es el modo cámara dual de WhatsApp?

Puede que el título te confunda, pero no es para nada complicado entender a qué se refiere WhatsApp con esta novedad. El modo dual hace referencia a la situación en la que la cámara trasera ocupa casi toda la pantalla y tu cara aparece en una pequeña ventana. De esta forma puedes fotografiar un paisaje y salir tú también, o incluso grabar un vídeo mientras comentas lo que ocurre.

En conjunto con esta novedad, WhatsApp también ha informado que está preparando una aplicación dedicada a los stickers, por lo que la renovación de la app de mensajería está en su “punto más dulce”.

¿Cómo activar la cámara dual de WhatsApp? Guía paso a paso

Si ya tienes habilitada esta opción, no necesitarás descargar nada adicional. Puedes utilizarla desde un chat o desde la cámara de los estados.

Abre WhatsApp en tu móvil.

en tu móvil. Entra en una conversación y pulsa el icono de cámara, o abre la cámara desde la pestaña “Novedades”.

Busca el nuevo botón de cámara dual en la parte superior de la pantalla.

en la parte superior de la pantalla. Tócalo para activar las dos cámaras simultáneamente.

simultáneamente. Pulsa el capturador para hacer una foto o mantenlo pulsado para grabar un vídeo.

para hacer una foto o mantenlo pulsado para grabar un vídeo. Revisa el resultado, añade texto o dibujos si quieres y envíalo o publícalo.

Las dos vistas quedan combinadas en una sola foto o grabación. Si además buscas otras formas de personalizar tus conversaciones, puedes acompañar este contenido creando y enviando stickers con sonido en WhatsApp.

¿Cómo cambiar la posición de las dos cámaras?

La ventana pequeña no tiene por qué quedarse en la esquina superior derecha. Puedes arrastrarla con el dedo hasta el lugar que prefieras, por ejemplo, para evitar tapar lo importante.

Además, el botón para intercambiar cámaras permite poner tu cara a pantalla completa y dejar la cámara trasera en el recuadro. Cabe mencionar que las imágenes pueden compartirse en chats, grupos, canales y estados.

¿Por qué no aparece el modo dual en tu móvil?

Por ahora, la función está siendo desplegada de manera progresiva entre algunos usuarios de WhatsApp Beta para Android. Tener esa versión instalada no garantiza que aparezca el botón, ya que la activación es gradual.

Desde aquí te recomendamos actualizar WhatsApp desde Google Play y comprobar periódicamente la cámara de la app. Si todavía no aparece, no te quedará otra alternativa que esperar: no existe un ajuste para forzar su llegada ni una fecha confirmada para todos los usuarios.