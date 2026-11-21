Publicas una historia en Instagram y, cuando vuelves a verla, te das cuenta de que has escrito mal una palabra o has elegido la canción equivocada. Hasta ahora, la única forma de arreglarlo era borrar la publicación y volver a subirla.

Por suerte, esto ha cambiado para siempre. Instagram ya permite editar las historias después de publicarlas, una función que comenzó a llegar a todo el mundo de forma progresiva. Eso sí, hay que darse prisa para utilizarla.

¿Cómo editar una historia de Instagram ya publicada?

Tras incorporar la posibilidad de compartir historias de perfiles públicos en las tuyas, Instagram sigue mejorando este apartado de la red social. Para poder acceder a la nueva función de edición, tendrás que seguir estos pasos:

Abre Instagram en tu teléfono.

en tu teléfono. Pulsa sobre “Tu historia” y busca la que quieras modificar.

Toca los tres puntos que aparecen abajo a la derecha (“Más”).

Selecciona la opción “Editar historia”.

Realiza los cambios que quieras y luego guarda la historia.

Ten en cuenta que solo cuentas con 15 minutos desde que publicas la historia para editarla. Transcurrido ese tiempo, el botón desaparecerá del menú.

¿Qué puedes cambiar al editar una historia en Instagram?

La herramienta en cuestión está pensada para retocar aquellos elementos que hayas añadido a la foto o al vídeo. Específicamente, Instagram permite llevar a cabo las siguientes modificaciones:

Texto : corregir errores, cambiar lo que has escrito o ajustar su posición.

: corregir errores, cambiar lo que has escrito o ajustar su posición. Stickers : añadirlos o modificar los existentes.

: añadirlos o modificar los existentes. Dibujos : retocar los trazos que hayas hecho a mano.

: retocar los trazos que hayas hecho a mano. Música: cambiar la canción que has elegido.

Si te has equivocado de foto o vídeo, en cambio, no te quedará otra opción que borrar la historia y subir la que corresponda.

Lo interesante de esta función es que no perderás las visualizaciones, los Me gusta ni las respuestas que hayas recibido. Incluso podrás seguir consultando cuántas veces han vuelto a ver tu historia en Instagram.

Eso sí, las personas que vean tu historia encontrarán una pequeña etiqueta con la palabra “Editado” y el icono de un lápiz debajo de tu nombre de usuario.

¿Por qué no me aparece la opción de editar historias en Instagram?

Como suele ocurrir con las novedades de esta red social, la función se está activando de forma gradual, como bien te mencionamos al principio del artículo. Desde aquí te aconsejamos actualizar Instagram a la última versión si aún no la tienes disponible.

Por otro lado, las historias que hayas compartido en Facebook o que contengan determinados stickers no pueden modificarse. Si no es tu caso y tampoco han pasado los 15 minutos, tendrás que esperar a que Instagram habilite la función en tu cuenta.