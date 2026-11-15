¿Te imaginas poder hablar con alguien que no conoce tu idioma y entender lo que dice directamente a través de tus auriculares? Esto ya es posible gracias a una nueva función del Traductor de Google que aprovecha la inteligencia artificial de Gemini para ofrecer traducciones en tiempo real. Lo mejor de todo es que no necesitas comprar unos auriculares especiales ni cambiar los que utilizas habitualmente.

Esta característica convierte prácticamente cualquier par de auriculares Bluetooth en un intérprete personal. Así, puedes escuchar conversaciones, discursos o incluso contenido en otros idiomas sin tener que estar mirando constantemente la pantalla del móvil. Si quieres aprovechar esta herramienta, te explicamos cómo activarla y qué necesitas para empezar a utilizarla.

Google Translate convierte tus auriculares Bluetooth en traductores

Google ha incorporado capacidades de inteligencia artificial de Gemini a su aplicación Traductor para mejorar la forma en que interpretamos otros idiomas. Una de las novedades más interesantes es la traducción de voz en tiempo real, una función que permite escuchar directamente en tus auriculares lo que otra persona está diciendo, pero traducido al idioma que prefieras.

La tecnología utiliza Gemini Flash Native Audio, un modelo diseñado para procesar y generar audio de manera más natural. A diferencia de una traducción convencional, no se limita a convertir palabras de un idioma a otro: también intenta conservar aspectos de la voz original, como el tono, el énfasis y la cadencia de cada interlocutor.

Esto facilita seguir conversaciones en las que participan varias personas, ya que las traducciones buscan mantener las características de cada hablante. Además, es una herramienta que puede resultar especialmente útil cuando viajas al extranjero, asistes a una conferencia o necesitas entender una conversación en un idioma que no dominas.

Otra ventaja importante es que funciona con cualquier modelo de auriculares, por lo que no necesitas unos Pixel Buds ni un dispositivo compatible con una función de traducción propia.

Cómo activar la traducción en tiempo real en tus auriculares

Para utilizar esta característica, solamente necesitas un móvil Android, la aplicación Traductor de Google actualizada y unos auriculares Bluetooth. No tienes que instalar aplicaciones adicionales ni configurar los auriculares de una manera especial. Sigue estos pasos:

Conecta tus auriculares Bluetooth con tu móvil Android , como lo harías normalmente.

, como lo harías normalmente. Abre la app Google Translate y asegúrate de tener instalada la versión más reciente.

y asegúrate de tener instalada la versión más reciente. En la parte inferior de la pantalla, pulsa sobre «Traducción en directo» o «Conversación» , dependiendo del idioma de la aplicación. Si te pide el permiso de usar el micrófono, concédeselo.

, dependiendo del idioma de la aplicación. Ahora, elige el idioma que quieres escuchar y configura el idioma de origen o utiliza la detección automática cuando esté disponible.

o utiliza la detección automática cuando esté disponible. Seguidamente, selecciona el modo «Escucha» para poder escuchar la traducción mediante tus auriculares.

para poder escuchar la traducción mediante tus auriculares. Comienza a traducir pulsando en «Iniciar». Deja que el micrófono del móvil capte las voces. Las traducciones se reproducirán directamente en tus auriculares.

Una vez activada, puedes escuchar las traducciones mientras la aplicación muestra el contenido en pantalla. También puedes pausar o reanudar la reproducción cuando lo necesites.

Si te quedó alguna duda del proceso, déjanos un comentario e intentaremos ayudarte tan pronto como sea posible.