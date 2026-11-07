Google Fotos es una de las aplicaciones de galería más populares para organizar imágenes y vídeos, pero también cuenta con funciones pensadas para revivir nuestros mejores momentos. Una de ellas son los Recuerdos, que crean recopilaciones automáticas con fotografías y vídeos de nuestra galería. El problema es que estas presentaciones suelen incorporar música de fondo que no siempre encaja con lo que estamos viendo.

Hasta ahora, si querías disfrutar de estos recuerdos sin escuchar las canciones que añade automáticamente la app, una de las alternativas era silenciar el móvil o bajar el volumen. Sin embargo, Google acaba de introducir una opción mucho más práctica: desactivar por completo la música de fondo de los Recuerdos sin afectar al sonido del resto del teléfono. Una pequeña novedad que puede mejorar bastante la experiencia de uso.

Cómo quitar la música de fondo de los Recuerdos en Google Fotos

La nueva función llega a través de un ajuste general de Google Fotos que permite controlar si queremos escuchar o no las canciones que la aplicación añade automáticamente a nuestros Recuerdos.

Para desactivarlas, solamente tendrás que seguir estos pasos:

Abre Google Fotos en tu móvil.

en tu móvil. Pulsa sobre tu foto de perfil, situada en la esquina superior derecha.

Entra en Ajustes de Fotos .

. Accede al apartado Preferencias .

. Busca la sección Recuerdos .

. Localiza la opción Música de fondo y desactívala.

Una vez hecho esto, Google Fotos dejará de añadir pistas musicales a las presentaciones de tus recuerdos. Lo mejor es que se trata de un ajuste global, por lo que no tendrás que repetir el procedimiento cada vez que quieras ver una nueva recopilación.

Además, el cambio también se aplica a los resúmenes de final de año, una de las presentaciones más populares de la plataforma, en la que Google reúne fotografías y vídeos destacados de los últimos doce meses.

Podrás seguir escuchando el audio original de tus vídeos

Uno de los detalles más interesantes de esta novedad es que desactivar la música de fondo no significa que los Recuerdos se queden completamente en silencio.

Google ha aclarado que, cuando una recopilación incluye un vídeo, seguirás escuchando su audio original. Es decir, si estás viendo una grabación de unas vacaciones, una celebración familiar o cualquier otro momento especial, podrás escuchar las voces, los sonidos ambientales y todo lo que se registró originalmente.

La opción únicamente elimina las pistas musicales adicionales que Google Fotos incorpora para acompañar las presentaciones. De esta manera, no tendrás que renunciar al sonido de tus grabaciones para evitar escuchar canciones que no te interesan.