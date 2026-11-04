El próximo 5 de noviembre llega un pequeño cambio en la televisión digital terrestre que conviene tener en cuenta. No se trata de un apagón ni de nada parecido a lo que ocurrió en 2024: la programación en alta definición seguirá emitiéndose con normalidad y nadie tendrá que cambiar de televisor.

Sin embargo, la red nacional inicia una reconfiguración técnica pensada para abrir camino a las emisiones en Ultra Alta Definición (4K) mediante la tecnología DVB-T2 y para dar cabida a nuevas ventanas de emisión. Ese proceso obligará a muchos hogares a realizar una intervención manual con el mando a distancia.

El cambio vendrá en la madrugada del 5 de noviembre

La primera fase del Plan Técnico Nacional de 2025 se ejecutará durante la madrugada, de modo que a las 08:00 horas la nueva organización estará completamente activa. Quien sintonice antes de esa hora obtendrá un resultado inservible, así que lo más práctico es esperar a que el reloj marque la mañana del día 5.

Durante las horas previas, RTVE reubicará varias de sus señales en el múltiple RGE1. Una vez cumplido el plazo, la infraestructura de RGE2 pasará a transmitir exclusivamente en DVB-T2 para alojar la oferta en 4K, mientras que Atresmedia desplazará cinco de sus canales al múltiple MPE2, Mediaset moverá otro bloque de cinco al MPE3 y Radio Blanca reordenará su espacio dentro del MPE5.

Estos movimientos traen consigo la llegada de nuevos operadores y cambios directos en la parrilla. El múltiple MPE5 estrenará la señal en alta definición de La Séptima, un canal nacional impulsado por Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo.

Como consecuencia de estos reajustes entre bloques de capacidad, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones advierte de que ofertas muy habituales como Clan, DKISS, Atreseries, BeMad o Boing cambiarán su ubicación en el dial o dejarán de mostrar señal hasta que el aparato refresque su memoria.

Cómo resintonizar tu televisión (TDT) este 5 de noviembre

El protocolo para evitar la pérdida de canales a partir de las 08:00 horas del 5 de noviembre resulta muy sencillo y no exige conocimientos técnicos. Basta con abrir el menú principal del televisor o del descodificador externo, dirigirse al apartado de configuración, instalación o canales y activar la búsqueda automática.

En los equipos que incorporan una función de exploración de nuevos servicios, el usuario podrá integrar la señal de La Séptima y las frecuencias reubicadas, respetando el orden que tuviera fijado.

Conviene aclarar que el acceso a los nuevos contenidos en 4K UHD quedará reservado únicamente a los televisores o sintonizadores externos que cumplan con los 4 requisitos clave, entre los cuales está el que estén equipados con tecnología DVB-T2 y decodificación HEVC/H.265. Los equipos que no dispongan de esta especificación mantendrán sin cambios la recepción del catálogo HD tradicional.

Si después de resintonizar continúan sin verse algunos diales, resulta recomendable verificar la cobertura en la zona o consultar con la comunidad de propietarios, aunque no todas las instalaciones colectivas precisarán la intervención de un antenista.