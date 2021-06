Hasta la fecha, Google ha lanzado tres auriculares. Primero lanzaron los Google Pixel Buds originales que son inalámbricos, pero no del todo, pues están unidos entre sí por un cable. Luego, el año pasado, se pusieron a la venta los Google Pixel Buds 2 que son de tipo TWS (totalmente inalámbricos) e impresionaron al mundo con su gran sonido, pero decepcionaron a muchos por su elevado precio de 200 €.

Ahora, la compañía de Mountain View ha presentado los Google Pixel Buds A con sonido de gran calidad, pero con un precio por debajo de los 100 €. Eso sí, al igual que los Pixel Buds 2, no tienen cancelación de ruido activa (ANC), pero cuentan con sonido adaptativo, integración con el Traductor de Google y otras funciones geniales de la gran G que valen la pena conocer. Acompáñanos…

Características de los Google Pixel Buds A

Antes de nada, pasemos a ver la ficha técnica de los Google Pixel Buds A para descubrir todos sus detalles.

Características Google Pixel Buds A Dimensiones y peso Auriculares: 20,7 x 29,3 x 17,5 mm, 5,06 gramos.

Estuche: 63 x 47 x 25 mm, 52,9 gramos. Driver 12 mm. Control Táctil con gestos y sensor IR para detectar la posición del dedo. Autonomía Auriculares: hasta 5 horas.

Estuche: hasta 24 horas. Conectividad Bluetooth 5.0 LE y USB-C (el estuche de carga) Tecnologías Reducción de ruido pasiva, micrófonos 'dual beamforming', sonido ambiente, sonido adaptativo e integración con Google Assistant y el Traductor de Google. Resistencia al agua IPX4. Compatibilidad Cualquier dispositivo con Bluetooth 4.0 o superior. Se recomienda Android 6.0 o superior para aprovechar todas sus funciones. Precio 99 €.

Pese a que son un poco más pequeños y ligeros, el diseño de los Google Pixel Buds A coincide al 100% con el visto en los Google Pixel Buds 2. Son redondos, tienen un arco estabilizador para que no se muevan en tus oídos y cuentan con un pequeño orificio de ventilación para evitar la sensación de taponamiento al usarlos.

En la parte externa, donde está grabado el logo de Google, se encuentra su superficie táctil que permite controlarlos con los siguientes gestos (que no se pueden modificar):

Un toque : pausar, iniciar reproducción o responder llamada.

: pausar, iniciar reproducción o responder llamada. Dos toques : pasar a la siguiente canción o colgar llamada.

: pasar a la siguiente canción o colgar llamada. Tres toques : pasar a la canción anterior (o repetir) o colgar llamada.

: pasar a la canción anterior (o repetir) o colgar llamada. Mantener pulsado: invocar a Google Assistant o reproducir con voz las notificaciones.

El estuche de estos auriculares también es idéntico al de los Pixel Buds 2, solo que ahora el indicador LED de batería está afuera y no dentro del estuche.

Sonido de gama media, sin cancelación de ruido activa

En cuanto al sonido, los Google Pixel Buds A usan un diafragma dinámico de 12 mm personalizado por Google. Tienen buenos graves y replican muy bien las frecuencias medias y agudas. Eso sí, no esperes de ellos un sonido de gama alta, porque no lo tienen. Siempre y cuando no los uses con el volumen máximo, te garantizan un sonido excelente tanto al escuchar música como al ver películas o series.

Vale la pena resaltar que no cuentan con ANC (cancelación de ruido activa). Aunque tengan dos micrófonos integrados, estos solo se usan para las llamadas y para el Asistente de Google. Los Google Pixel Buds A solo te prometen cancelación de ruido pasiva que puede ser útil en entornos poco ruidosos, pero que en la calle (por ejemplo) no anulan los sonidos externos.

Por cierto, también tienen sonido adaptativo que es una tecnología integrada que permite a los auriculares subir o bajar su volumen automáticamente según el ruido que perciban en el entorno. Es una función genial, pero los cambios que hace son tan sutiles que a veces son imperceptibles.

La experiencia de Google es un gran aliciente, pero no para nuestros amigos de iOS

Los Google Pixel Buds A tienen varias opciones o funciones Made in Google muy interesantes:

Fast Pair : permite que los auriculares se sincronicen de forma instantánea y automática con tu Android al sacarlos del estuche.

: permite que los auriculares se sincronicen de forma instantánea y automática con tu Android al sacarlos del estuche. App Pixel Buds : es la aplicación que permite configurar los auriculares. Desde esta app, puedes activar el Bass Boost (un potenciador de bajos), el sonido adaptativo y el detector de posición (para que cuando te quites los auriculares, la reproducción se pause y viceversa).

: es la aplicación que permite configurar los auriculares. Desde esta app, puedes activar el Bass Boost (un potenciador de bajos), el sonido adaptativo y el detector de posición (para que cuando te quites los auriculares, la reproducción se pause y viceversa). Integración perfecta con Google Assistant : si les dices “Ok, Google”, invocarás al Asistente de Google y podrás pedirle desde tu oído que haga una gran variedad de cosas. Podrás controlar la música y hasta la domótica de tu hogar, escuchar las notificaciones, enviar mensajes, hacer llamadas, buscar algo en Google, etc.

: si les dices “Ok, Google”, invocarás al Asistente de Google y podrás pedirle desde tu oído que haga una gran variedad de cosas. Podrás controlar la música y hasta la domótica de tu hogar, escuchar las notificaciones, enviar mensajes, hacer llamadas, buscar algo en Google, etc. Traducción en tiempo real: puedes hablar a los auriculares en un idioma y el traductor de Google en tu móvil traducirá lo que dices en tiempo real al idioma de salida que tu desees y lo reproducirá en voz alta. Y si alguien está hablando en un idioma que no entiendes, los Pixel Buds A pueden traducirlo para ti en tiempo real de la misma forma.

El único problema en este aspecto de los Google Pixel Buds A es que ninguna de las funciones anteriores se puede usar en iPhones. Y es que la app Pixel Buds no está disponible en iOS y mucho menos la integración con Google Assistant. Así que, si usas un iPhone o un iPad, estos Pixel Buds A solo te servirán como auriculares inalámbricos normales.

Buena autonomía de casi 30 horas en total

Por último, hablemos de la autonomía que es un factor crucial al comprar unos auriculares inalámbricos. En el caso de los Pixel Buds A, con una sola carga, duran hasta 5 horas encendidos. Puede ser más o menos dependiendo del volumen con que los uses, principalmente.

Lo bueno es que, con solo estar 15 minutos en el estuche de carga, se llenan lo suficiente para brindarte 3 horas más de autonomía. Por cierto, el estuche de carga tiene una autonomía de 1 día (24 horas) y no cuenta con carga inalámbrica. Solo se puede cargar mediante un cable USB-C.

Precio de los Google Pixel Buds A y disponibilidad

Los Google Pixel Buds A valen 99 € y ya están disponibles para comprar en la tienda oficial de Google. Los puedes conseguir en color blanco y verde “musgo”.

En fin, dinos… ¿qué piensas de estos auriculares? ¿Crees que son la mejor opción del mercado por menos de 100 €?