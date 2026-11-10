Cómo quitar la sugerencia de Enviar foto en WhatsApp

Abres un chat de WhatsApp para responder a un mensaje y, de repente, aparece una miniatura con la última foto que has guardado en el teléfono. Esta es la nueva sugerencia de “Enviar foto”, una función pensada para compartir imágenes más rápido, pero que puede resultar bastante molesta si no la necesitas.

Afortunadamente, y como suele ofrecer WhatsApp en casi todas sus herramientas, ya puedes desactivarla desde sus ajustes, sin tocar los permisos de la galería ni renunciar a enviar fotos con normalidad en tus chats privados y grupales.

¿Por qué aparece la sugerencia de “Enviar foto” en WhatsApp?

Con esta novedad, WhatsApp lo que hace es detectar el contenido multimedia más reciente de la galería y te propone compartirlo cuando abres una conversación. Puede mostrar una pequeña ventana encima de la barra de escritura o sustituir de forma temporal el icono de la cámara por una miniatura.

Eso sí, no solo sugiere fotografías; también pueden aparecer capturas de pantalla, vídeos o imágenes descargadas de Internet. Y hay algo muy importante, ¿qué cosa? Que tocar la sugerencia no envía el archivo de forma automática. Primero se abre el editor para que puedas revisarlo y decidir si quieres compartirlo.

Es otro de los cambios que está introduciendo la app de mensajería, pues también está dando más protagonismo a los contactos en lugar de las comunidades.

¿Cómo desactivar la sugerencia “Enviar foto” en WhatsApp? Guía paso a paso

Si prefieres que tus fotos no aparezcan como sugerencias cada vez que entras en una conversación, puedes quitar esta función en cuestión de segundos.

Abre WhatsApp en tu teléfono.

en tu teléfono. Presiona sobre los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona Ajustes .

. Entra en el apartado Chats .

. Busca “Sugerencias de contenido multimedia reciente” y desactiva el interruptor.

A partir de ese momento, WhatsApp dejará de mostrar la sugerencia. Seguirás pudiendo compartir fotos y vídeos desde la galería, la cámara o el botón de adjuntar de siempre.

¿Qué hacer si todavía no aparece la opción?

Al igual que la vista previa para leer mensajes sin activar el doble check azul, la función se está activando de manera progresiva tanto en Android como en iPhone.

Si no encuentras el interruptor, actualiza WhatsApp desde la tienda de apps de Android o iOS y vuelve a comprobarlo más adelante: no hay una fecha confirmada para todos los usuarios. Mientras tanto, puedes ignorar la miniatura sin enviar nada.