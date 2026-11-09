WhatsApp cambia "Comunidades" por "Contactos" en Android

WhatsApp está mejorando la forma en que los usuarios de Android acceden a sus contactos. La aplicación de mensajería ha comenzado a desplegar una pestaña de Contactos que reemplaza a Comunidades en la barra de navegación inferior del móvil. Este movimiento busca que las personas encuentren más rápido a quién escribir, sin tener que recorrer toda la lista de chats.

La nueva pestaña muestra en la parte superior a los contactos marcados como favoritos, lo que permite iniciar una conversación con ellos en pocos toques. Justo debajo aparece la lista completa de contactos, que el usuario puede ordenar según sus preferencias.

Entre las opciones disponibles figuran el orden alfabético, las fechas de cumpleaños y la actividad reciente. Al elegir esta última, quienes estén en línea aparecen primero con un punto verde, mientras que el resto se organiza según la última vez que se conectaron. Eso sí, esta información solo se muestra cuando la persona comparte su estado de conexión.

En la parte inferior de la lista, WhatsApp incorporó un acceso directo para abrir una conversación con Meta AI, además de atajos para compartir un enlace de invitación con otros usuarios. También resulta posible invitar a seguidores de Instagram a chatear por WhatsApp.

Para agregar un contacto nuevo, basta con tocar el botón flotante en la esquina inferior derecha, que abre una pantalla donde se ingresan nombre, apellido, nombre de usuario y número de móvil.

La desaparición de Comunidades responde a una decisión práctica. La app ya cuenta con un filtro en la lista de chats que permite acceder a las comunidades sin necesidad de abrir una pestaña aparte, por lo que ese espacio en la barra inferior quedaba redundante. Con el cambio, WhatsApp gana un centro dedicado a los contactos y a mostrar quién está disponible en tiempo real.

Por ahora, la función llega de manera gradual a algunos probadores de la versión beta para Android, específicamente quienes instalen la actualización más reciente desde Google Play. No todos la verán de inmediato, ya que el despliegue avanzará poco a poco durante las próximas semanas.

La compañía aún no confirma cuándo estará disponible para el público general. Mientras tanto, algunos usuarios podrían notar configuraciones distintas en su barra de navegación, porque la aplicación sigue probando variantes que involucran a Meta AI, las actualizaciones de estado y los canales.

Fuente | WABetaInfo