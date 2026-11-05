WhatsApp en Android tendrá una vista previa sin doble check

WhatsApp continúa sumando novedades interesantes a su aplicación. Este año hemos visto avances prometedores con la aparición de un widget para enviar vídeos y audios, así como la inclusión de hasta 50 temas nuevos en su versión web.

Pues bien, en esta ocasión, WhatsApp para Android prepara una función que muchos usuarios llevaban años esperando: la posibilidad de leer los mensajes sin que el remitente reciba la confirmación de lectura, es decir, sin que aparezca el temido doble check azul.

Pronto podremos leer mensajes con discreción sin que se sepa en el chat

El hallazgo lo realizó el medio especializado Android Authority, que analizó la versión Beta 2.26.44.12 de la aplicación. Dentro de su código encontró las bases de una vista previa de chat que permite revisar los mensajes entrantes sin abrir la conversación completa. De esta forma, quien recibe el mensaje puede leerlo con discreción y el emisor nunca ve la confirmación de lectura.

La dinámica resulta bastante sencilla. Al mantener pulsado un mensaje pendiente de lectura, se despliega una tarjeta flotante que muestra los últimos mensajes de esa conversación. Debajo de la tarjeta aparece un menú contextual con acciones útiles: seleccionar un mensaje, marcarlo como no leído, anclar el chat, archivarlo o eliminarlo.

Si el usuario toca la opción de más alternativas, el menú se amplía con funciones como silenciar las notificaciones, bloquear el chat, añadirlo a una lista, consultar el contacto o crear un acceso directo en la pantalla de inicio del móvil.

Este tipo de vista previa ya existía desde hace tiempo en el iPhone, donde basta con dejar presionado un mensaje para abrirlo en una ventana emergente sin generar la confirmación de lectura. Por tanto, la llegada de esta función a Android representa una deuda pendiente que la compañía finalmente comienza a saldar.

Conviene aclarar que la novedad continúa en fase de desarrollo. Ni siquiera los probadores beta públicos pueden acceder a ella por el momento, aunque el equipo de Android Authority logró activarla en un smartphone antes de su lanzamiento oficial. Los usuarios del sistema operativo de Google solo deben tener un poco de paciencia para disfrutar de una herramienta que combina privacidad y comodidad en el día a día.